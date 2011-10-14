欧元区衰退机率升高 欧央行料降息

* 欧元区衰退机率升高

* 2011、2012年经济成长预估下降

* 欧洲央行本季料降息

记者 Jonathan Cable 编译 张若琪

路透伦敦10月13日电---周四公布的路透调查显示,欧元区经济将陷入衰退的机率升高,因对债务危机升级,金融市场进一步挫跌和全球放缓打击增长的疑虑增加.

过去一周对约70名经济分析师的调查预估中值显示,欧元区再陷衰退的机率为40%,高于一个月前调查的30%;而8月调查时仅20%.

"领先指标显示经济形势趋疲.在不确定性异常高和金融市场紧张的背景下,欧元区各主要行业的信心调查已然转差."法国巴黎银行的Ken Wattret称.

在本月的调查,41名分析师中有10名预估会出现衰退,上月调查中无人如此预期.技术上而言经济连续两季萎缩即称之为衰退.

欧元区今年第二季经济仅成长0.2%,但调查预估显示,至少要到明年第二季才能超过这个成长率.

调查预估本季零成长,2012年第一季则料成长0.2%;上月调查时的预估分别为成长0.2%和0.3%.

明年经济展望则由成长1.2%下修为成长0.9%;今年预估从成长1.7%下修为1.6%.

根据调查,分析师预期欧洲央行未来几个月将降息25个基点,在今年稍早两次升息後改弦易辙;明年初料将再次降息,让指标利率降至1.0%.这和上周欧洲央行维持利率于1.5%不变後调查的预估相符.

和成长预估相比,通胀预期升高,但通胀率从明年4月当季起仍料可降至欧洲央行2%目标上限之下.欧元区通胀率已连10个月超过目标.

欧元区通胀率今年平均料为2.6%,高于上月预估的2.5%;明年通胀则料为1.8%,持平上月调查.

经济成长前景低迷,令受访分析师上调失业率预估,预期今明两年失业率平均都达10%,高于7月调查时分别预估的9.8%和9.4%.(完)

--译文审校 王冠中

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