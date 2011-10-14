14日午间分析：沪指早盘反弹受阻

经过连续两个交易日的反弹，今日A股市场早盘反弹受阻回落，其中沪综指退守2400点关口，盘中券商股成为今日行情最大亮点，而部分权重股表现低迷，午盘沪综指报收于2412.03点，下跌1.10%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日的反弹，今日A股市场早盘反弹受阻回落，其中沪综指退守2400点关口，盘中券商股成为今日行情最大亮点，而部分权重股表现低迷，午盘沪综指报收于2412.03点，下跌1.10%。

国家统计局周五公布数据显示，9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%，且增幅为四个月来最小，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%，增幅为今年年初以来最小。

中国9月CPI同比涨幅降至四个月最低位，进一步确认通胀高点已过而拐点显现，未来料继续缓慢下行。而在全球经济震荡、内部经济运行面临不确定因素较多之际，中国的宏观政策预计仍将处在观察期，放松条件虽不具备，但亦无必要进一步收紧。

笔者认为，此次超跌反弹，主要源于政策微调预期、市场超跌、汇金增持等利好因素，但在基本面并未出现明显改善的背景下，投资者仍需警惕市场出现反复。（完）

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