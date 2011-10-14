《环球企业家》专稿：王东明海外布局

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中信证券香港上市，融资并非最终目的，其真正的用意是借此提高国际知名度，为下一步开拓国际业务，打开出海之门

文 《环球企业家》记者 丁默

不出意外的话，国庆过後，中国内地最大的证券公司—中信证券（600030 .SH）将会如愿登陆H股。而如今距离中信证券前一次提出赴港上市，已有四年有余。

“如果聆讯顺利且市场理想的话，H 股挂牌最迟在10 月份能够完成。”8月30日，国泰君安券商分析师梁静如是点评，发行 H 股将对中信证券的推动作用十分明显，主要表现为对境内业务的增量效应和国际业务的快速发展双重推动。

对于中信证券而言，H股上市以及整体国际化战略的方向早已确定，即便2007年与贝尔斯登合作一度折戟沉沙，也不曾动摇过。无论是四年前的“贝尔斯登+H股”还是四年後的“里昂证券+H股”，王东明掌舵的中信证券从未放弃H股上市的努力。

“这一次一定要全力拿下，上市的技术问题已经全部解决了。”9月6日，一位接近中信证券承销商团队的人士告诉《环球企业家》记者，从18家豪华承销商团队，以及高达40%的基础投资者配售比例，都显现出中信证券逆市IPO势在必得的底气。

9月6日，中信证券公告称，香港联交所上市委员会已于9月1日举行上市聆讯，审议中信发行不超过11.4亿股境外上市外资股并在香港联交所主板上市的申请。

拿下香港桥头堡

香港是桥头堡。中信证券一位内部人士曾告诉记者，从2007年开始，中信证券发行H股的念头就一直没有断过，这是中信证券国际化战略的一部分。

对于坐拥400亿净资本的国内第一大券商而言，中信证券手中并不缺钱，香港上市融资并非目的，真正的用意恰是借此提高其国际知名度，为其下一步开拓国际业务，打开出海之门。

据中信证券公开材料显示，此番中信H股募集资金将主要用于三个方面：一是建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，包括组建国际研究团队、建设国际销售网络、发展证券保证金融资等其他海外及跨境业务；二是发展资本性中介业务，包括大宗经纪业务、结构性产品业务，固定收益、外汇及大宗商品业务；三是补充流动资金。

在国泰君安梁静看来，与大力推动国际化进程同样重要的是，此番发行H 股筹集资金将显着改善公司的净资本状况，使得受到净资本制约的直接投资等买方业务的空间显着提升。

“按照目前的净资本计算，公司的直投业务已经到达净资本的上限。初步测算，由于H 股发行带来的净资本提升，将使得直投可投入资金增加40%，H 股发行也将显着提升融资融券等的发展潜力。”梁静分析。

事实上，早在2007年12月，中信证券副总经理德地立人就曾对外表示，中信证券在原有的坚持大项目、高端业务等战略的前提下，计划用五年时间把中信证券建设成为专注中国业务的国际一流投行。

当时的中信证券，刚完成收购万通证券（後更名为中信万通）、华夏证券（後更名为中信建投）2年有余，前有外资券商咄咄逼人之锋芒，後有内部资源整合之重压，但其雄心已不限于追赶领先者中金公司，目标已经调整为成为国际一流投行。

而要当国际一流投行，香港是必须拿下的桥头堡，中信证券H股上市的梦想，与其成为国际顶级投行的雄心，虽历经金融危机洗礼，但在中信证券董事长王东明心里早已历久弥坚。

2007年底，董事长王东明在接受媒体采访时曾透露，中信证券发展至今天的规模，一直在探讨和考虑多种融资渠道和方式，分析其利弊，其中也包括未来在香港融资。随後，有关中信证券将赴港发行H股、筹资30亿美元左右的消息不胫而走，甚至给出了明确的时间表。

然而，监管态度的不明确，再加上此後爆发的金融海啸，使得这一步晚迈出了将近四年。

一位接近中信证券的人士如此分析，当时证监会不太赞同中信证券海外上市，主要出于对中资券商业务结构和国际化前景的怀疑，而且2007年外资券商刚进入中国，风头正劲，中资券商又一直摆脱不了靠天吃饭的业务模式。

2007年12月的一份澄清公告，也暗示了当时仍不成熟的上市条件。当年12月9日，中信证券公告引用董事长王东明的话说，在最终决定赴香港融资之前，还有一些重要问题需要考虑和解决，并要履行必要的程序，公司承诺至少3个月内不筹划同一事项。

不过，时过境迁，金融海啸之後，证监会对中信证券香港上市的态度也由此前的谨慎转为积极。

上述接近中信证券的人士告诉记者，2010年底筹备上市之际，中信证券给出的H股上市方案，证监会业已原则上点头同意，同时，随着中信证券拆分中信建投以及出售华夏基金股权告一段落，中信证券已满足监管层有关“一参一控”的有关规定，上市的技术障碍也逐步解决。

如今，登陆港股，东风已到，万事俱备。

从贝尔斯登到东方汇理

与H股上市相比，中信证券对于香港出海平台的搭建和经营已历多载。

早在2005年，中信证券就已未雨绸缪。2005年，中信证券收购中信集团在港投资银行业务创设中信证券（香港）有限公司，随後在2006年5月和2007年5月先後两次对其分别增资3亿港元和2.8亿港元。

到2006年5月时，中信证券香港正式更名为中信证券国际有限公司，同时，通过收购中信资本控股股权业务，使得中信国际成为其全资子公司，获得证券承销、证券经纪及期货业务资格。而在2007年时，中信证券还先後与麦格理银行和胜达国际设立合资公司。

而中信证券如此积极运作并壮大香港平台，背後乃是获得了大股东中信集团的全力支持。此前媒体援引中信证券高管言论曾表示，中信集团国际业务一直很多，集团领导认为资本市场应是全球业务，只要有机会就要出去，实现国内各项业务均衡发展，国际上各个市场均衡发展。“只是国际投行太强势，一直没机会。”

2007年，刚刚完成一轮增资、弹药充足的中信证券，将国际化战略的第一步对准了美国第五大投行贝尔斯登。而在此前，有资料显示，中信证券曾内部讨论过购买花旗银行10%股权的方案，希望能用花旗银行的全球网点展开业务。

根据2007年11月初中信证券与贝尔斯登双方签订的全面战略合作预案，合作内容主要有两点，一是双方互持股份，中信证券认购贝尔斯登发行的约10亿美元的可转换信托证券，这相当于可转换信托证券转换後贝尔斯登公司总股本的6%；第二，整合双方在亚洲（非中国大陆）的业务，并在香港设立合资公司，计划出资比例为50%对50%，并同意双方进行新业务开发合作。

不过，次贷危机远比中信证券预期的要强烈，美国六大顶级投行中，最先倒下的恰是贝尔斯登，突如其来的变故中断了这一计划。2008年3月19日，摩根大通以换股方式全面收购了贝尔斯登，中信证券遂借机宣布中止双方的有关合作计划。

中信证券第一次真正出海，就险些惨遭折戟沉沙之痛，吃一堑，长一智，这也为此後中信证券更谨慎选择合作方埋下伏笔。时隔2年後，中信证券选择了更低调实用的合作方—东方汇理银行及其下属的盛富证券和里昂证券等公司。

2010年5月，中信证券公告称，将与东方汇理银行建立战略合作关系，合作范围同时包括其下属的盛富证券、农业信贷银行证券（美国）公司和里昂证券等公司，合作方式包括业务合作、客户资源共享、组建合资公司、成立战略联盟等。

为何看中的是东方汇理？中信建投魏涛分析，东方汇理旗下的里昂证券经纪与研究服务在亚洲市场名列前茅，是2010 年亚太区（除日本外）第一大证券经纪商；而盛富证券经纪业务广泛覆盖欧洲大陆，两大证券公司自身品质与拥有资源优势均较突出。

“此次收购额为3.74 亿美元，收购价格大约2 倍的PB，价格合理，在公司净资本并不宽裕的情况下节省了资金，同时达到了有效推进全球证券经纪业务网络平台打造的收购目的。”魏涛分析。

不过，即便如此，波折仍然起伏不断。2011年6月9日，中信证券公布的初步合作方案与此前方案相比出入较大，不同于此前双方各出资50%组建合资公司的方案。新出炉的方案表示，中信证券国际有限公司出资3.74 亿美元收购里昂证券及盛富证券各19.9%的股权。

梁静认为，虽然是收购少数股权而非之前预期的建立合资公司或全面收购，但毕竟迈出了第一步。国内国际的经营环境完全不同，中信证券以少数股权入股，能够在充分了解合作方情况的基础上，再进行更深入的合作，这对中信证券而言是最理性的选择。

而在上述中信证券人士眼里，当前一切都是为了H股上市保驾护航。言下之意，目前还不是谈与里昂证券合作的时机。而在承销商眼里，尽管中信证券是国内第一大券商股，概念有足够吸引力，但“毕竟是第一家，投资者教育很不容易。”