《环球企业家》专稿：RQFII香港小试

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有业内分析人士指出，RQFII一方面打开了人民币回流的渠道，但也会进一步提升市场对人民币的升值预期

文 《环球企业家》见习记者 廖灵君

“申请很早就提交了，现在还在等下一步的政策出台。”2011年中秋前夕，国泰君安国际行政总裁阎峰告诉《环球企业家》记者，“这次RQFII的试行，将使香港券商、基金公司能够接触到一些比较大的机构客户，会对整个市场带来根本性的变化。”

继今年8月国务院副总理李克强赴港送出“金融大礼包”後，9月中新社援引央行某负责人的话称，经国务院批准，内地有关部门将推出在港募集人民币资金投资境内证券市场(RQFII)试点工作，试点初期总额度为200亿人民币，初步将分配给对境内市场较为熟悉的境内基金管理公司、证券公司的香港子公司。

此前有媒体报导，据接近证监会的人士称，中国证监会有关部门领导将赴香港，与香港证券界商讨RQFII的有关细节问题，试点方案推出进程正在加快，最快9月底出台。

业内人士对该方案的解读为，中国证监会很可能会从财务状况较好、资产规模较大、盈利情况稳健的在港证券公司及基金公司中，挑选几家作为RQFII试点单位，中资银行系券商、香港本地券商以及外资券商或与首批RQFII无缘。

目前，已有20家内地证券公司、9家内地基金公司在香港设立了分公司。

香港证监会署理行政总裁张灼华女士表示，RQFII的运作理念和机制将与现有的美元QFII差不多，RQFII的申请人必须为香港证监会持牌人士，提供9号牌照，即资产管理牌照。此外，申请人还须得到中国证监会资格证明、获批外汇管理局额度、拥有中国人民银行帐户，最终，RQFII产品须经由香港证监会审批。

事实上，上述29家内地券商和基金公司均有第9号牌照，大都已向内地监管机构提出了申请。

阎峰表示，目前各种公开信息均显示200亿在内地的投放方向80%为债市，20%为股市，国泰君安一旦获得额度，很大可能也会遵循这一比例。

9月7日，张灼华在离岸人民币市场会议上称，香港的监管平台已准备就绪，能认可由人民币合格境外机构投资者以人民币额度管理的零售基金产品，而200亿元人民币的RQFII初始额度相对保守，但这是一个好的开始。

截至2011年7月地底，香港人民币存款总额达到5722亿元，同比大幅上升452%。一直以来，由于金融机构缺乏人民币投资渠道,阻碍了人民币金融产品在香港的发展，RQFII的实现提供了新的投资渠道，进而可为香港的人民币平台吸引更多的外来投资者和资金。