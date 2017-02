《环球企业家》专稿：天使军团

(本文由《环球企业家》 杂志授权转载,路透对其内容不负责任。)

徐小平、雷军、曾李青……中国互联网创业热潮背後关键推手们赢的方法论

文 唐宏梅

他们是投资界崛起的新势力:大多数人曾经是最优秀的创业者、企业家,拥有资本运作或上市经验,以及不菲的财富,当职业生涯达到高峰之後,他们不约而同选择了同一个目标:天使投资。

如同上世纪网络泡沫催生了中国第一批风险投资,过去数年全民创业冲动和激情刺激了中国天使投资的快速膨胀。世纪佳缘、淘米等天使投资项目的上市更令一批明星投资人迎来丰收时刻。

如果仔细观察中国天使投资的成长轨迹,可以明显得出结论:在此之前,天使投资多为少数投资家和企业家的个人行为,数量很少;当中国早期互联网等行业的明星公司完成上市目标或被并购後,成功企业家转型投资者成为风尚,天使投资案例逐渐增多;而随着新一波互联网创业和投资热潮的到来,2009以後天使投资真正开始大行其道。他们的代表包括雷军、徐小平、蔡文胜、周鸿?、曾李青、薛蛮子等。

这些天使投资的先行者大多拥有广泛的人脉和影响力,且出手不凡。与国外天使投资不同,中国天使投资圈并不大,但成功率很高。明星天使投资人雷军投资的项目成功率甚至高达50%以上,这已完全脱离传统天使投资的风险回报比。

创业者将其视为导师、指路明灯,风险投资视其为绝佳的合作夥伴。当越来越多在过去十年从中国经济增长尤其是互联网热潮中获益的创业者投身其中,这些风投正劲的天使投资人或将成为中国商业不可忽视的力量。

超级天使

天使投资行业在中国真正引人注目得益于一批明星投资人的诞生。

他们大多已功成名就,是着名的创业者或者明星职业经理人,完成了人生的阶段性目标,并获得巨大的财富回报。徐小平离开新东方时,持有新东方10%的股份,雷军离开金山时,也获得了原始积累。他们曾经将做天使投资称为“兴趣”,在这个过程中,逐步走向职业化,甚至其中一部分人选择天使投资作为他们新的职业方向。

2006年的徐小平是事业巅峰体验与人生目标丧失的徐小平。无论心里有多么的难以割舍,他已经意识到:“是时候动地方了(It`s time for me to move on)。”离开新东方的第一站,他先是和几个朋友创办一家留学公司,想要办中国最大的留学公司。在北京的东方广场,他租下530平米的办公区,野心勃勃。

但没多久,办公区装修刚完成,徐小平放弃了,这并不是他想要的。他随後的尝试还包括投资媒体,包括《中国周刊》、《博客天下》,但都是浅尝辄止。

真正促使其下定决心做天使投资的人,是徐小平过去在新东方的同事、新东方创业元老钱永强。钱永强曾经创办新东方教育在线,并卖掉公司获得原始积累,然後投资空中网获得巨大回报:20万投资两年的回报率是100倍。

腾讯创业元老曾李青2007年离开腾讯後,创办德讯投资开始跨入投资圈。为了避开腾讯,他的早期投资多锁定服务中产阶级的业务,比如梁冬创办的为富人提供旅游服务的太美,以及为中产定制服装的拉特兰,甚至在长沙投资了房地产。但投资一圈下来,他发现投资自己不熟悉的领域困难重重,因此将注意力又转回到和腾讯竞争的业务上,并先後投资了儿童游戏社区淘米网、第七大道以及T4game等游戏公司。今年淘米网上市後,曾李青持有的淘米网股份市值达数千万美元。

过去创办过许多公司,并将掌上灵通带往纳斯达克上市的杨镭如今同样转换了角色,成为泰山天使创业基金的创始合伙人,还管理着PE投资基金公司华山资本。对于杨镭来说,天使投资是他的一种情结,他将此比喻为,一些人有收藏古董、油画的爱好,而他的爱好是收藏初创型企业,怀着好奇心和创业者聊天。

如果说徐小平、曾李青是逐渐将天使投资作为重新出发的职业,杨镭是兴趣使然,而雷军更像是自我调整期打发业余时间的一件事。只不过熟悉雷军的人都清楚,他做任何事都有股认真劲儿,以致于在过去三四年里,他被称为最精明也是最成功的天使投资人。

2007年年底,雷军辞去金山CEO一职,不用上班的他一边自我调整,一边总结反思,思考下一步该去干嘛。这时候他投资了卓越网老同事陈年创办的凡客诚品;而更早时候,他曾经和几个朋友共同出资400万元投资做手机浏览器UCweb,雷军自己出资200万元,占公司10%的股;此外李学凌初创多玩游戏网时,他个人投资过100万美元。在雷军前前後後投资过的公司名单里,还包括拉卡拉、乐淘网、多看网等十来家公司。

金山时期的雷军就显现出商业上的天分。雷军在天使投资领域曾给过徐小平等人许多启发,而他做天使投资的启蒙老师是周鸿?。早年两人关系比较好时,雷军和周鸿?两人常互相分享自己做企业的经验,曾经有一次,两人围绕如何做天使投资就讨论了4个小时。

知情者称,在做奇虎初期,周鸿?并没有现在这样忙,他会时常跟人闲聊,谈谈产业趋势,也聊聊投资。有一段时间,周鸿?、薛蛮子、雷军、杨镭等人每隔几个星期就会聚到一块,五六个人进行各种闲扯,後来这个无形的小组像是中国天使投资的策源地,诞生了中国目前最耀眼的几个明星天使。

方法论

徐小平对世界有着自己的认识与判断。在2001年到2002年间,被赶出新东方董事会的徐小平痛苦难息,他每天都坐在电脑前书写,这些文字後来集结成一本书《图穷对话录—我的新东方人生咨询》。在书的自序中他写到:“我要歌唱带电的思想。”

这句话某种程度上也是其投资方法论的映射。徐小平信奉“感染力就是生产力”,他判断自己能否被创业者感动,并且依据感动的程度决定投资金额。所以其投资决策常常只需要和创业者聊20多分钟就能做出。“我什麽行业都看,但我不会投基础工业,我只看一个普通消费者愿意用的东西。”

徐秉信“放养式”投资方法论。除了再融资以外,在具体的业务上,他很少跟创业者沟通,也几乎不主动打电话给他们。过去5年,他投资的公司涉及教育、音乐、电商、影视、游戏延伸品、生物科技、社交网站等多个领域,有成有败。

早期他投资过杭州一家电子杂志,投资金额100万人民币,决策时他并没有考虑到对方缺乏互联网经验,结果电子杂志业务并没有做起来。但从2006年到2009年三年时间,这个创业公司转型做学校,徐小平从中牵线请巴菲特的儿子皮特・巴菲特担任学校的顾问与董事,目前能做到五千多万的营收。

在其投资的80多家公司中,有十来家获得了A轮以上的融资,不到十家目前已经死掉。徐小平说,他真正觉得自己作为天使投资的角色扮演成功,是在兰亭集势获得C轮融资。聚美优品获得A轮融资後,那一刻,他也在心理上终于和新东方断了来往。

过去从事教育行业的徐小平跟雷军等并不熟悉,他也并没有刻意去关注雷军、冯波、沈南鹏等同行,直到2007年,他以天使投资人的身份一一拜访他们,相互间才有了交集。

2007年夏天,徐小平先拜访了雷军。雷军告诉他如何对一个公司进行估值,要投熟悉的人、熟悉的领域,後来徐小平心里琢磨,雷军不投的就是我要投的。那一次见面,徐小平跟雷军达成两个项目的合作,一个是做电子书的多看,一个是做高端旅游的太美。相比雷军的理性分析,徐小平跟冯波的气质更为接近。

2007年10月,在联创策源北京的四合院里,徐小平第一次见到冯波。在徐小平记忆中,那是一次美好的见面,从上午十来点聊到午饭以後,冯波准备了美味的饺子。也是在这一年,他拜访了沈南鹏,拜访跟他有过合作的晨兴创投、启明创投等。

对于徐小平、曾李青等晚一步做天使投资的人来说,沈南鹏有着标杆性的意义。2005年8月,沈南鹏离开携程,加入红杉中国出任创始合伙人,随後几年,沈南鹏成为中国最知名的投资人之一。

与沈南鹏有着类似轨迹的是李开复,他离开谷歌中国以後即刻成立了创新工场。徐小平从新东方离开之初并没有立刻创办自己的天使基金,而是以个人投资的名义零敲碎打,这段时间持续了将近5年,这被徐事後总结为一大错误。直到2011年年初,他宣布成立真格基金,开始职业化做天使投资。

创办德讯投资之後的曾李青有时从商业的角度考虑项目风险,有时他又扮演着产品经理的角色。德讯投资合伙人王远曾回忆过曾李青投资项目的状态:“我们看项目,可能唱反调是最多的。不能只看好的一面,还有坏的一面,这是他看问题跟别人不一样的地方。”

曾李青投资的第七大道曾经想做一个偏休闲的游戏产品,公司股东和董事在一起沟通,第七大道CEO曹凯以为曾李青会像啦啦队一样给他们鼓励,但曾李青听後十分反对,并列举同类产品在其他平台并没有成功案例,而且当时的第七大道也不具备做这个项目的条件。

曹凯还曾收到过来自曾李青的一封邮件,洋洋一千多字讲述自己玩游戏的感受,比如用户为什麽要注册这个游戏,创建账号时是怎样的心境,曾李青都一一详细阐述。事後也证明,游戏玩家并非会像游戏策划那样从1到5按照顺序地进行,玩家也可能13457地跳着走。

而对于IT老兵雷军来说,天使投资于他的意义与众不同:“我在做天使投资的时候,其实我从来就没有做过投资。”他从来不找项目,每个项目不会做得太久,绝对不投陌生人。在雷军近几年的投资项目中,80%是朋友,还有20%是朋友的朋友。一般的活跃天使投资人,一年会投十到二十个项目,而雷军做天使投资的频率一年平均仅有三、四家。

“我投的绝大部分公司都是从零开始。”早期李学凌跟雷军说要做一个项目,雷军回应说,别做了,两人一来二去达成共识,便成立了多玩网。俞永福做手机浏览器UCweb时,当时国内的移动互联网市场还一片荒芜,UCweb的市场很难做。于是俞永福找到雷军,请他帮帮忙,当时的雷军身心疲累,并没有立刻答应。後来俞永福将办公室装修好,买了一个冰箱,里面放了几罐可乐,雷军被感动了,随後雷军出任UCweb的董事长。

那段时间雷军曾在很多场合阐述他的关于移动互联网的看法,并为UCweb做宣传。他曾跟50多位记者讲述移动互联网,其中至少30个记者的手机上网浏览器UCweb是雷军给装的。在筹措做小米公司之前,雷军还出任过多玩网的董事长,差不多也投入了半年时间。雷军喜欢表明这样的立场:自己做天使投资,帮忙而不添乱。比如早期UCweb做了一个中移动的项目,在公司内部这是一笔巨大的单子,雷军劝服俞永福放弃了,理由是UC要专注做手机浏览器。

2005年11月,冯鑫创办暴风影音时曾找雷军商讨,谈完後雷军有过动心,但当时暴风影音的定位是做客户端软件,雷军考虑产品周期比较长就没有投。後来冯鑫还找过周鸿?、鲍岳桥、王江民等,当时有人同意投钱,但对方提的条件冯鑫不愿意接受。最後谁的钱都没要。

“如果拿了雷军的投资,暴风可能会走得比较好点。”冯鑫认为,雷军的经验丰富,一个公司里99%的问题他都能指出来。在暴风影音创办过程中,雷军曾提醒过冯鑫,暴风影音在技术上的人力投入不够,冯鑫当时并没有太在意,到後来他才意识到,雷军是对的。

随着超级天使的影响力越来越大,投资中早期项目的风险投资和这些天使投资人的合作也日益紧密。

启明创投和雷军、徐小平、曾李青的早期项目均有合作。启明创投董事总经理童士豪有个习惯,每半年他会做一个未来投资蓝图,观察社会趋势、消费者方向,美国互联网大概半年到一年的变化,分析琢磨一个商业模式在美国为什麽能做大,并理清产业跟社会、用户习惯以及价值之间的关系。

在童看来,雷军对数字很敏感,判断和方向都不错,对投资有经验,他投资的项目每一轮融资的价格都比一般的公司略高。雷军关注电商、移动互联网还有游戏三大方向,也恰好也是童士豪关注的领域。2008年4月童士豪第一次见雷军,雷军讲多玩,讲他的投资理念以及关注的细分领域,两个小时聊下来,两个人关注的领域有非常高的重合度。所以童士豪投资的13个项目,有4个跟雷军有关系。

跟天使投资的沟通会增加VC们投资上的安全感。英特尔在选择成长期投资项目时,主要关注大的IT领域,最终也是看项目以及公司本身。作为中国投资部的董事总经理,许胜渊经常跟这些天使投资人保持沟通,“我们没有说每一个月约定一个时间见面,但如果有什麽想法和计划的话都会跟他们沟通。”双方日常的紧密沟通也便于他们在一个早期公司需要做A轮、B轮融资时能够做出快速反应。

孵化创业

天使投资从过去的个人行为逐渐上升到职业化与规模化,这一形态的雏形在2009年初露端倪。

2009年下半年,离开谷歌中国不久的李开复创办了创新工场,募集8亿元人民币的资金用于第一个五年周期,为创业团队提供办公场地,以天使投资基金的方式做创业团队的孵化。更早几个月之前的2009年3月,杨镭联合欧洲最大的天使投资基金山友集团,共同发起成立泰山天使创业基金,首期美元基金规模数千万美元,单笔投资在10到50万美元之间,这被看作是国内最早的天使基金。

按照徐小平之前的规划,每年投500万美元,20个项目,但现在看来,这个投资节奏显得太慢,“时代在呼唤,创业家在呼唤,机会也在呼唤。”他将自己的投资目标调整为每年投资50个项目,如果一个项目20万美金,每年大概会投出1000万美金。

徐小平的真格基金目前与国内一家大的基金达成合作意向,准备成立一个孵化器,这一举动被他称为是向李开复的创新工场致敬。过去徐小平将真格基金称为“没有围?的创新工场”,他也曾经向创新工场的基金投资过几百万美金,还投资了少量资金给泰山天使。而这次他是想要做“没有工厂的创新工场”,这一模式类似于矽谷最火的超级天使孵化器Y Combinator:每个项目投资2万至3万美金,占股5%左右,并且给每个创业者安排教练,提供创业课程辅导。徐小平要做的孵化器计划走一条创业培训的模式,让那些带着创业计划书来的创业者,经过筛选参与培训。

2010年投资过拉手网的泰山天使有这样一个生态圈:泰山天使创始合伙人杨镭与拉手网创始人吴波是清华校友,并且同在一个名为清华企业家协会的组织里。杨镭决定投资拉手时曾打过电话徵询其身边人的意见,他得到的答复是:吴波个人能力强,也很聪明,唯一的缺点是他总是在同时做几件事。在创办拉手网的同时,吴波还在经营一家软件公司,同时拉手网内部不仅做团购模式,还在考虑做Foursquare的模式。

後来杨镭对吴波开诚布公提了要求:“我们就做一件事。”于是吴波将软件公司处理掉,Foursquare的模式也慢慢淡化。杨镭也曾为拉手网寻求各种资源,他介绍了一位曾投资过团购网站Daily Deal的战略投资人。在拉手网拿到融资後,原本规划是将北京市场先做好,但这位投资人建议,第一件事情应该在全国迅速建立100个点。吴波听取了建议,快速在全国布了数百个网点。

作为天使基金,泰山投资曾为创业者提供办公场地,但就项目本身而言,并不是泰山天使牵头立项,这是有别于创新工场的地方。包括喜事网等创业团队曾在北京万通中心的泰山天使所在地办公,在拿到A轮融资後纷纷搬离出去。目前管理了近1000万美金的泰山天使投资了包括拉手网、佳品网、喜事网在内的20多个项目。