美共和党参议员公布其就业法案 呼吁税改及减税

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月13日电---美国参议院共和党议员在否决奥巴马总统的促进就业法案之後,在周四提出了他们的版本,法案内容全面重新包装.
共和党参议员的"以成长带动就业法案"(Jobs Through Growth Act)特点为呼吁税务改革,并删减了一些先前所提议但止步于参议院的内容.目前民主党主导参议院.
该项法案包括:要求平衡的预算、撤销奥巴马所提的检视美国医保制度、取消离岸能源探勘的禁令并促进美国贸易.
"这是一个偏向成长的提案,它能创造就业环境,和奥巴马政府的短期讨好措施完全相反,那种措施是完全无用的,"这项法案的主要发起者波特曼(Rob Portman)参议员在记者会上说.
奥巴马抱怨共和党不提出自己的创造就业计划之後,共和党人即公布他们的措施.
"我们认为现在正是将其并成一揽子计划的时机,"另一位支持者麦凯恩议员说."部分是回应总统说我们没有任何提案."
共和党参议员公布这项法案的两天之前,共和党以阻挠奥巴马的4,470亿美元就业方案.
奥巴马周四在白宫推出,他和参议院的民主党议员制定的一项新策略,那就是将部分法案改为分项立法表决,可能会在下月展开.
华尔街日报-NBC的一项民调显示,针对奥巴马结合刺激支出与减税的创造就业计划,美国民众支持的比例为二比一.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。