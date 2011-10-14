财富经理人相比黑莓更爱用苹果设备

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约10月13日电（记者 Ashley Lau）---据调研公司Aite Group周四公布的一项调查，相对于RIM RIMM.O出品的黑莓设备，财富管理经理更喜欢使用苹果公司(AAPL.O)的产品。
在402名受访的金融顾问中，45%的人表示会选用苹果iPhone或者iPad，仅有14%的人选黑莓产品。
Aite Group于3月份进行了调查，远在RIM近期发生服务故障问题之前。近来由于RIM服务中断，全球大量黑莓用户无法使用电邮等诸多服务。
Aegis Capital公司业务发展部负责人Phil Michaels说道：“苹果取得进展我不意外，我意外的是，是黑莓被比了下去。”
他说道，Aegis公司90%的顾问使用黑莓智能手机，因为关键功能便捷，日历整合能力强。
调查还发现，移动设备对于金融顾问们越来越重要，很多人利用手持设备服务客户。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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