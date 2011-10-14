奥巴马称伊朗或因暗杀阴谋面临最严厉制裁

路透华盛顿10月13日电(记者 Susan Cornwell/Alister Bull)---对于近日披露的伊朗与暗杀沙特阿拉伯驻美大使阴谋案有关的消息，美国总统奥巴马周四警告称，伊朗或将因此面临最严厉制裁。

沙特周四指责伊朗煽动混乱，承诺要对这起暗杀未遂事件采取“适当回应”。

沙特外长费萨尔亲王(Prince Saud Al-Faisal)在访问奥地利时表示，有证据表明，伊朗要对这起疑似暗杀计划负责，称伊朗此前就曾试图干涉阿拉伯国家的事务。

奥巴马在华盛顿的新闻发布会上表示，美国在处理与伊朗关系上不排除任何选项。

奥巴马表示：“这是伊朗政府危险鲁莽行为模式的一部分。”这也是奥巴马首次就此事公开表态。

美国有关部门周二表示，他们挫败了一起企图暗杀沙特驻美国大使阿德尔・朱拜尔(Adel al-Jubeir)的阴谋，两名涉案人员与伊朗安全机构有关。其中一人上月被捕，另一名据信在伊朗。

伊朗称该指控纯属捏造，为的是制造伊朗与邻国的紧张关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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