奥巴马称伊朗或因暗杀阴谋面临最严厉制裁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿10月13日电(记者 Susan Cornwell/Alister Bull)---对于近日披露的伊朗与暗杀沙特阿拉伯驻美大使阴谋案有关的消息，美国总统奥巴马周四警告称，伊朗或将因此面临最严厉制裁。
沙特周四指责伊朗煽动混乱，承诺要对这起暗杀未遂事件采取“适当回应”。
沙特外长费萨尔亲王(Prince Saud Al-Faisal)在访问奥地利时表示，有证据表明，伊朗要对这起疑似暗杀计划负责，称伊朗此前就曾试图干涉阿拉伯国家的事务。
奥巴马在华盛顿的新闻发布会上表示，美国在处理与伊朗关系上不排除任何选项。
奥巴马表示：“这是伊朗政府危险鲁莽行为模式的一部分。”这也是奥巴马首次就此事公开表态。
美国有关部门周二表示，他们挫败了一起企图暗杀沙特驻美国大使阿德尔・朱拜尔(Adel al-Jubeir)的阴谋，两名涉案人员与伊朗安全机构有关。其中一人上月被捕，另一名据信在伊朗。
伊朗称该指控纯属捏造，为的是制造伊朗与邻国的紧张关系。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。