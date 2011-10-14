中国通胀下行态势逐步确立 宏观政策将"左右观望"

10月14日在武汉一商场拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 9月CPI同比涨幅回落至四个月低位

* 通胀虽仍在高位,但逐步下行态势确立

* 宏观政策继续维稳

* 针对小微企业和保障房领域或有定向宽松

采写 北京中文部 撰写 谢衡

路透北京10月14日电---中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.

分析师普遍相信,虽然目前政策放松的条件尚不具备,但亦无需进一步收紧.而为化解中小企业融资难和保障房资金来源困境,政策取向将以总量偏紧、定向宽松为主.

"CPI跟预期基本一致,印证了CPI涨幅高点在7月已经出现,未来将逐步回落的态势应已确认.特别是翘尾因素的影响将明显回落,四季度CPI应延续下行态势,"中国农业银行总行战略规划部分析师付兵涛称.

中国国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,与路透调查中值相符,且增幅为四个月来最小;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.

通胀压力减弱之後,宏观政策本应有更大的回旋馀地.但眼下中美两国就人民币汇率之争如火如荼,贸易战一触即发,且国内中小企业经营难日益加剧,再考虑欧美经济短期恐无力走出泥潭,内外交困下中国宏观政策预计将保持冷静观望.

浙商证券宏观经济分析师郭磊认为,下一阶段更敏感更值得关注的数据将由通胀转变为出口.

"尽管目前紧缩政策放松的条件尚不具备,但预计政策将视经济数据进行一些定向的微调,"他说.

付兵涛亦持同样看法.他认为,政府对中国通胀问题的担忧会略有缓解,但政策的调整在短期内还不会到来,宏观调控的导向也不应该轻易放松.

符合预期的通胀数据未能提振脆弱的中国股市,沪综指低开後维持窄幅震荡,早盘尾段跌势加剧收低1.1%;人民币兑美元则走势平稳,最新报6.3805元.

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**物价下行趋势应已确认**

9月CPI同比涨幅虽然仍居6.1%的高位,但已经是四个月来最低水平.未来随着推动CPI上行的主要力量--食品价格逐渐失却上涨动能,四季度物价有望呈现逐月回落.

同时,欧美经济低迷导致全球需求力下降,也会让国际大宗商品价格保持相对稳定,这不仅有助纾缓输入型通胀压力,亦可拉低PPI,并进而传导至消费领域.

"9月CPI符合预期,PPI则略低于预期.至此,本轮通胀算是有惊无险地度过了最後一个关隘,确认了7月的峰值,"浙商证券的郭磊说.

他预计,下一步大概率情形下CPI将进一步走低,预计10月将进一步回落到6%以下,11月和12月则将到5%附近.

招商证券宏观分析师谢亚轩也称,"未来来看,通胀继续回落的趋势是比较明确的."他预计四季度在5%以上,约5.2%,到年底当月同比或能降到5%左右.

统计局数据显示,9月CPI中的食品类价格同比上涨13.4%,影响价格总水平上涨约4.05个百分点;备受关注的猪肉价格上涨43.5%,影响价格总水平上涨约1.24个百分点.

当月CPI环比上涨0.5%,略高于8月增幅0.3%;PPI环比则持平.而在过去四个月中,PPI环比除8月微升0.1%外,其它三个月均为持平.

不过值得注意的是,据测算,在9月CPI整体6.1%的涨幅中,去年价格上涨的翘尾因素约为2.1个百分点,今年新涨价因素约为4.0个百分点.

交通银行金融研究中心发布的报告就认为,目前通胀压力减轻主要来自翘尾因素回落,新涨价因素仍处于高位、国内通胀预期依然较强等因素的影响下,年内物价回落幅度可能有限.

**政策面继续观望**

物价方面虽然拐点已现,不用像前期那麽担忧,但亦不能放松警惕.同时,外围经济疲软给中国外贸发展笼上阴霾,人民币汇率波动可能加剧等等,都给中国经济发展发展带来不确定因素.

在这个时候,中国的宏观政策不进不退、原地观望,针对个别领域进行定向宽松或是最好的选择.

"我们认为宏观政策仍将处于观察期,没有到放松的时刻,但显然也没有必要再进一步收紧了,"西南证券首席经济学家王剑辉说.

招商证券宏观分析师谢亚轩表示,由于通胀短期内仍处于高位,而且潜在通胀风险仍比较高(与之前开工项目和发行货币有关),从这个角度看,未来一到两个季度内政策马上全面放松的可能性比较小,但是会有结构性改善,比如小微企业的支持政策等.

中国温州等地近来频发的部分中小企业经营困难,多家企业主因高息借贷、资金链断裂"跑路"事件引发各方关注.为缓解小微企业的资金困局,国务院周三晚间出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度,包括提高其增值税和营业税的起征点.

而昨日发布的中国9月贸易数据显示,当月出口同比增长17.1%,增幅降至今年3月以来的最低水准,表明海外需求疲软的影响逐步显现.而同时,周二美国参议院通过惩罚中国汇率的议案,亦让中美贸易战一触即发,人民币汇率波动近期也愈发剧烈.

"对经济全景担忧还是存在,从企业层面还是面临一个去库存的状态,不过去库存已进入尾声.国务院对小微企业政策支持的落实,料对企业的流动性有一定支持,"民生证券宏观经济分析师张磊称.

中国社会科学院此前发布报告预计,2011年中国国内生产总值(GDP)增速将达9.4%左右;CPI全年将涨5.5%左右.报告建议,今明两年宏观调控仍需以稳为主.(完)