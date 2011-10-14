中国或暂停经济紧缩政策--摩根大通

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月14日电---摩根大通中国区全球市场业务主席李晶周五表示,随着通胀持续放缓,中国的紧缩政策可能会告一段落,今年剩馀时间政策重点将转为关注保增长、调结构,以及中小企业融资难问题.
今日稍早公布的9月宏观数据显示,中国通胀一如预期继续回落,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅降至四个月最低位6.1%,进一步确认通胀高点已过而拐点显现,未来料继续缓慢下行.
李晶在报告中并称,鉴于通胀仍是首要问题,国务院稍早有关支持小微型企业的举措,只是定向政策,而非较全面的政策放松.
她进一步指出,央行自去年10月来已升息五次,上调存款准备金率九次,未来料不会进一步上调,但短期内预计也不会有下调的动作.待通胀基本受控後,才会有所考虑.
提及9月CPI,李晶报告称,与其预期一致,未来由于食品价格下滑,以及有利的基期效应,CPI增速应会进一步放缓.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)