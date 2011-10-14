中石化正在海外寻找油气项目并购机会--傅成玉

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港10月14日电---中国石化集团董事长傅成玉周五称,正在海外寻找油气的并购机会,但现时未有具体项目.
身兼亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长的傅成玉在港出席论坛活动时作以上表示,但他没说明是集团公司还是上市公司物色海外收购.
傅成玉还表示,上市公司中石化的实际资源税税率为3.7%.
中石化集团此前宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO.(完)
--记者 雷美珍/方蕊; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)