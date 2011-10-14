iPhone 4S开卖 粉丝购机纪念乔布斯

日本苹果专卖店前排队购买iPhone 4S的人们，其中一人头戴乔布斯面具。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透悉尼10月14日电（记者 Michael Perry）---苹果公司(AAPL.O)最新型手机iPhone 4S周五开始在全球部分国家苹果专卖店发售，苹果粉丝们争相抢购史蒂夫・乔布斯生前苹果发布的最後一款产品，很多人以购买新机方式表达对乔布斯的纪念。

现年15岁的Wil Batterham与同校好友Tom Mosca首先抢购到悉尼苹果店的新款iPhone。Batterham说：“我想很多人买iPhone 4S是因为它是乔布斯倾力打造的最後一款手机。”

“人们都说新机是以他的名字命名。iPhone 4S，为史蒂夫（for Steve）。”（译注：英文“4”与“for”同音。）

当被问及会最先使用iPhone 4S的哪项功能时，Mosca答道：“问史蒂夫在哪里？”他指的是使用iPhone 4S的新功能——“Siri”语音助手。

数百人在悉尼苹果店外排起长队，很多人因早上天气太冷披着毯子等店面开门，苹果员工则在聊着天，而後倒计时店面开门时间。苹果在澳大利亚的13家专卖店于当地时间上午8点开始发售iPhone 4S，是全球最早。

苹果现任执行长库克与其高管团队，希望在没有乔布斯掌舵的情况下发布的首款产品，能够守住苹果在全球市场的领先份额。

iPhone 4S的设计缺乏变革性突破，令外界一度感到失望，但其“Siri”语音助手软件好评如潮，助其初期在线预订量创历史纪录。

周五，悉尼的苹果粉丝们排队购机时全无失望之意。接下来日本、德国、法国、英国与北美等地也将开始发售iPhone 4S。

19岁的Mark Du说：“这是不二的选择，每次（发布新款iPhone时）我都会换新机。”

苹果称，在iPhone 4S发布後的24小时内，网络预订量就超过100万部，而iPhone 4发布时，这一数字为60万。（完）

编译：张敏 发稿：张家伟

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