酷6转型流量广告 冀望由亏转盈

* 降低版权和带宽成本,加快盈利速度--CFO

* 流量广告的收入占比将逐渐提升--CFO

* 提高内容质量是挑战--分析师

记者 黄运涛

路透香港10月14日电---盛大集团旗下网络视频公司--酷6传媒KUTV.O周四称,处于转型中的公司将由吸引品牌广告转向以流量广告为主,而随着在版权和带宽上的成本降低,仍处在亏损中的公司有望加快实现盈利.

酷6传媒首席财务官(CFO)沈潇同在一个电话采访中对路透做出上述表示,但谢绝对盈利时间做出预测.

"酷6以前是以播放电影和电视剧为主吸引用户和点击量,从而在上面销售品牌广告,转型之後,则是以用户上传内容(User Generated Content)为主,配合一些自制或采制的节目,"他说.

在经历了创始人离职、裁员纠纷、创业班底撤离等一系列风波之後,这家中国起步最早的视频公司之一正向着"社区化、用户生成内容和短视频"的方向进行业务转型.

"在规模上,酷6可能不会成为行业第一,但我们有可能因为支出变少而加快盈利的速度."沈潇同说.

他表示,酷6未来将不会再购买长视频版权(包括电影和电视剧等),而另一方面,观看短视频的流量在分布上将更为平均,因而对于带宽的要求大为降低.

他并举例称,公司第二季度的实际版权支出低于50万美元,不足去年同期(550万美元)的10%,而其它则是对之前已购买版权的非现金性的会计处理.

财报显示,在截止6月底的第二季度,酷6的持续性经营业务净亏损为2,160万美元,较一季度的亏损(1090万美元)增加98.2%,比上年同期亏损(1,550万美元)扩大39.4%.

酷6第二季度销售收入中,有约80%是来自于品牌广告,随着业务转型,预计今後来自于流量广告的收入占比将越来越高.流量广告是效果广告的一种,广告主以竞价方式在网站投放广告,并按照点击效果付费.

成立于2006年的酷6于2009年被盛大收购,其後酷6的创业团队逐渐淡出管理层,原CEO李善友也在今年3月离职.在经过今年的一轮裁员後,公司由此前的600-700人缩减为目前的约300人.

**分析师:提高内容质量仍是挑战**

据易观国际的数据,以广告收入计,第二季度中国网络视频市场前三位优酷YOKU.N、土豆网TUDO.O和搜狐(SOHU.O)视频合计占有50.4%的市场份额.排名第八位的酷6为5%,相比2008年第四季度的历史高位(10.9%)已丢失逾半市场份额.

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浏览酷6市场份额的变化,请点击:

r.reuters.com/zen44s

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"将来的酷6可能会是一个规模比较小,但赢利能力比较强的公司."沈潇同如此展望公司的未来,"酷6要做一个有独特内容和用户体验的公司.虽然用户体验不直接带来收入,但好的体验会带来更多的流量,而流量最终会通过广告转化为收入."

不过,酷6的转型策略也引发外界的一些担忧.

"用户内容上传这种模式,可能会导致内容参差不齐,质量没有保证,所以网站流量不一定能保证像以前那麽好."易观国际分析师张颿接受采访时称,与品牌广告不同,流量广告通常以中小公司为主,但目前除快速消费品行业和电子商务公司以外,其他中小企业对视频广告的投放仍相对较少.

"流量广告每单的价格都不会太高,需要找大量的广告主,这对酷6的销售提出了更高要求."他补充说.

今年以来,酷6的股票已累计下挫逾60%,而其它同业公司的表现亦较为疲弱,优酷同期下跌38%,而土豆网自8月份挂牌以来下跌36%.(完)

--审校 林高丽

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