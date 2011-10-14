每日管理建议：你要打造三种关系网

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透波士顿10月13日电---“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下不代表路透观点。
常言道：“关键不是你懂得什麽，而是你认识谁”，这句老话放在如今的管理中尤为贴切。但你怎麽知道你该认识什麽人呢？
以下是三种你需要打造的关系网：
1、个人支持。与那些在你人生不如意之时帮你回归正途的人建立关系。这些人或许是你的朋友或同事，你和他们在一起可以轻松自在。
2、有意结交。将考察你工作的老板和客户、家庭成员以及其他提示你工作价值的利益相关者纳入你的关系网。
3、工作和生活的平衡。找到那些能让你对改善身体健康、精神状态等活动重视起来的人。
--摘自《如何更巧妙地营造关系网》(A Smarter Way to Network)，作者：Rob Cross/Robert Thomas
欲浏览全文，请点击：here（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。