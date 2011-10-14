每日管理建议：你要打造三种关系网

常言道：“关键不是你懂得什麽，而是你认识谁”，这句老话放在如今的管理中尤为贴切。但你怎麽知道你该认识什麽人呢？

以下是三种你需要打造的关系网：

1、个人支持。与那些在你人生不如意之时帮你回归正途的人建立关系。这些人或许是你的朋友或同事，你和他们在一起可以轻松自在。

2、有意结交。将考察你工作的老板和客户、家庭成员以及其他提示你工作价值的利益相关者纳入你的关系网。

3、工作和生活的平衡。找到那些能让你对改善身体健康、精神状态等活动重视起来的人。

--摘自《如何更巧妙地营造关系网》(A Smarter Way to Network)，作者：Rob Cross/Robert Thomas

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编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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