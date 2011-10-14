中国团购网站倒闭加速--报导

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港10月14日电---中国团购网站在9月掀起了一波倒闭高潮，服务不佳导致用户纷纷投诉，令消费者的团购热情降温。
据中国团购导航网站“领团”的数据，8月和9月期间，共有700多家大陆团购网站关闭，令今年团购网站关闭总数超过1,000家，其中9月关闭数量就达419家。
该网站称，自去年3月份大陆诞生首个团购网站以来，团购网站如雨後春笋般涌出，目前数量已达5,700家。
领团网的一位编辑称：“团购市场正在进入寒冬期，现在才刚刚开始。”该网站认为，服务差导致用户不断投诉，是这些团购网站关闭的原因之一。
香港《南华早报》周五引述一位分析师的说法称，缺乏投资、竞争激烈及管理不善，也是这些团购网站关闭的原因。
团购导航网站“团800”网报导称，窝窝团和团宝网9月进行了大规模裁员。
该网称，窝窝团可能裁员70%，团宝网也可能裁减半数员工，据称团宝网的广告投资已达5亿人民币（7,835万美元）。
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)