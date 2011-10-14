温家宝称国际共同抵制贸易保护主义

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月14日电---中国国务院总理温家宝周五称,贸易投资保护主义明显抬头,及贸易摩擦政治化倾向日益突出,给世界经济复苏蒙上了阴影.国际社会应进一步扩大市场开放,共同抵制保护主义.
中新网援引温家宝在广交会开幕式上还重申,中国不刻意追求贸易顺差,将把扩大进口与稳定出口结合起来,努力促进国际收支基本平衡,既重视出口,也重视进口.
"在应对国际金融危机冲击的进程中,发展国际贸易、促进国际投资,成为推动世界经济复苏的关键因素",他表示,贸易保护主义只会拖累世界经济复苏步伐.
美国参议院本周通过了惩罚中国汇率政策的议案,并已送往众议院审议.对此中国三大政府部门再度坚决予以反击.在全球经济动荡之际,若中美"贸易战"引爆,将令原本就不明确的全球经济前景愈发堪忧.
温家宝表示,各国应以更加理性的办法妥善处理国际贸易摩擦,只有这样才能尽快驱散国际金融危机的阴霾,并增强国际社会抵御各种风险的能力,实现世界强劲可持续增长.
在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)