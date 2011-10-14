《阳歌专栏》窝窝团撤站裁员 团购业整合在即

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）。

**窝窝团撤站裁员 团购业整合在即**

近一两周，中国团购业相对风平浪静，但窝窝团大规模撤站裁员，让该行业重新成为媒体热门话题。窝窝团7月遭各大投行拒绝，未能赴美上市融资。近期媒体报导称，窝窝团关闭了部门地方分站，涉及深圳、天津和重庆等地区，共裁员1,500人。报导援引的广东韶关一名消费者称，他购买的窝窝团购券，有一张已经无法消费，担心窝窝其它团购券也都将成为废纸。

窝窝团发言人确认，一些规模较小的分站确已关闭，但坚称，公司运作一切正常，消费者不满意可以退款。实际早在上个月，就已出现窝窝团将大规模裁员的传闻，不过公司当时予以否认。

今年早些时候，高朋网也进行了类似规模的裁员；拉手网因竞争激烈和遭遇资金运转困难，曾急于赴美上市。一名消息人士本周稍早告诉我，窝窝团已找到一家投行接手其赴美上市事宜，但他拒绝透露投行的名称，因此我认为，这不会是一家大型投行。

无论如何，中国几乎所有团购网都处于亏损状态，导致拉手网和窝窝团上市计划不被看好，投资者对这些公司倒闭的担心也很正常。我认为，今明两年，中国各大团购网均不会成功赴美上市。更可能发生的情况是，团购行业将出现重大整合，许多团购网将合并或倒闭，最终形成两三家盈利的大型团购网。

一句话：窝窝团大规模裁员是中国团购网困境的最新例证，拉手网和窝窝团赴美上市计划或将失败，中国团购行业将进行重要整合。

**荣耀高调起诉辉瑞 彰显公司缺乏公关意识**

我今天想以一篇报导开题，说明中国公司不仅需要认真学习如何做好公关，也要学会掌握时机不要随便发起高调行动，两者有着同等重要性。我昨天刚刚说华为向美国讨要说法非明智之举，紧跟着现在又有一家规模更小的公司大张旗鼓地声明，自己正在美国起诉医药巨头辉瑞(PFE.N)，指控後者违反合同。这家公司是浙江荣耀化工有限公司。

刚看到该公司声明的题目，起诉行动没什麽问题，甚至可能赢得少许称赞，似乎是中国小型企业向美国医药巨头在寻求公正。但仔细读来会发现，浙江荣耀似乎并不招人特别同情。事情的来龙去脉看似是这样的，浙江荣耀向辉瑞後来收购的一家公司出售用于鸡饲料的保健添加剂，但辉瑞今年单方面中止了这项多年添加剂采购合同。仅从这些事情看，似乎没有什麽问题。

但浙江荣耀随後披露，辉瑞中止合同的原因是，美国食品和药物管理局（FDA）发表报告称食用此添加剂鸡的肝脏内无机砷含量偏高。在FDA发现此事後，美国方面的自然反应是停用这一产品并等待进一步的检测。在中国显然不会出现这种情况，像荣耀这样的公司，明显会把利润和商业协议置于公共安全之上。

我不是这方面的专家，也无法对安全问题多加评论。但从公关角度看，荣耀显然不应该如此大肆公开此事。该公司想继续提供可致鸡肝脏砷含量偏高添加剂的诉求，在美国几乎无法为其赢得公众同情。

一句话：诸如华为和荣耀这样的中国公司，在处理国内外危机事件时需要更深入了解如何有效利用公关关系，否则会招致公众反感风险。（完）

编译：编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌

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