沪综指缩量收低 本周终结五周跌势

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月14日电---中国股市沪综指周五缩量收跌,终止此前连续三日涨势,9月CPI涨幅回落至四个月低位的消息未能提振大盘.分析人士指出,在市场仍担忧经济面及流动性改善的预期未兑现前,大盘在连涨之後转入技术性调整.
沪综指收报2,431.375点,跌7.416点,或0.3%.本周大盘累计上涨3.06%,终止此前连续五周跌势.今日A股成交额大幅萎缩近三成至595亿元人民币,昨日为819亿.
东北证券分析师沈正阳表示,大盘今日出现技术性调整是由于市场依然担忧经济增速回落.国家统计局将于下周二公布三季度宏观经济数据.路透最新调查显示,中国三季度经济增速将继续下滑.
"外贸数据不是特别好,目前市场一部分人担忧经济回落对市场的压力,看多者则关注流动性改善对市场的促进作用,两者之间展开博弈,且都没有兑现."但他预计,短期反弹还未结束,高位料可达2,500点左右.
中国9月CPI同比涨幅降至四个月低位,进一步确认通胀正逐步下行的态势.但经济面"内忧外困"下,宏观政策预计继续处在观察期,保持冷静观望.此前海关数据显示,9月贸易顺差连续第二个月收窄;但当月进出口同比增速则双双低于市场预期.
沪深300指数10月合约尾盘报2,656.0点,涨0.14%,成交量为208,525手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)