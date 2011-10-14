美国房价将因新一轮止赎案上升趋势再度推低

9月19日在加州拍到的新建居民住宅。 REUTERS/Mike Blake

记者 Margaret Chadbourn

路透华盛顿10月13日电---低迷的美国住房市场又遇到了老难题--止赎案上升.由此或将引发房价的新一轮下跌.

据房地产数据公司RealtyTrac,包括接获违约通知、预订拍卖及银行没收在内的止赎案数量在第三季小幅增长0.3%,结束了此前三个季度的连降趋势.

第三季违约通知数量大增14%,为五个季度以来首度增加,同时放贷者有加紧没收房屋的迹象,这都推升了该季度止赎案数量的增加.

止赎案自去年9月开始减少,当时因为主要放贷商停止没收房产以确保其自身账面有序.

最近几个月房价已开始企稳并回升.标准普尔/Case-Shiller 20个大都会7月房价指数上涨0.9%,为连续第四个月按月上涨,其中17个城市的房价录得涨幅.尽管房价有所回升,但较上年同期水平仍下跌4.1%.

若又有一大批止赎房产冲击市场,房价或将再降.银行给这些止赎房产的定价,都是为了便于更快出售.

"不断增加的止赎申请,将继续打压房价," Ed Delgado表示.他曾担任富国银行高级副总裁及Five Star Institute的执行长.

"问题是,市场会在哪里见底呢?"他问道.

Delgado表示,他未见到任何迹象显示在可预见的将来会出现复苏,并称情况在好转之前将会变得更糟.他还担心至少要到明年第三季市场才会触底.

**止赎案後推至2012年**

RealtyTrac警告称,将有多达100万桩本应在今年出现的止赎案被推後至2012年.

该公司认为,在房市消化掉积压的被扣押房产(distressed assets)以前,房价不会回升;而未来三到四年内,整个房地产业都将持续低潮.

房产止赎的动作压抑整体房价,因大批折价房屋流入市面,导致其他房屋卖家也降价竞售.

根据标准普尔/Case-Shiller 20个大都会房价指数,与2006年房市荣景时所创的高价两相比较之下,目前房价已经下跌约31%.

据MacroMarkets LLC调查显示,分析师预计每年房价将仅上升1.1%,直到2015年.调查发现,这个增幅不到房市泡沫发生前13年间年增率的三分之一.

然而,不是每一个人都认为新一波止赎房屋的供给,都会导致房价下跌.

"以前问题在于价格下跌,但这种情况可能出现逆转,"德意志证券首席分析师Joseph LaVorgna表示.

"我还不会看空房市.黑暗中或许会出现一道曙光."(完)