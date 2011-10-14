迅雷取消赴美IPO计划

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透10月13日电---迅雷周四向美国监管机构提交申请，取消其首次公开募股（IPO）计划，原因是欧洲债务危机加剧和美国经济疲软，导致股市遭遇寒冬。
迅雷今年6月提交了IPO申请，计划融资2亿美元，将美国存托股定为每股14美元至16美元。谷歌(GOOG.O)持有迅雷部分股份。
迅雷被曝财务报告存在“实质弱点”和“重大缺失”，且公司结构采用“可变利益实体”（VIE）模式，因此投资者并不看好迅雷IPO。
VIE模式处于法律灰色地带，对于在美上市的中国企业，外国投资者可获得部分收益，但不能持股。
由于中国政府对使用VIE结构加强监管，中国互联网企业上市或将更加艰难。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)