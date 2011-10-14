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中国财经 | 2011年 10月 14日 星期五 15:28 BJT

迅雷取消赴美IPO计划

路透10月13日电---迅雷周四向美国监管机构提交申请，取消其首次公开募股（IPO）计划，原因是欧洲债务危机加剧和美国经济疲软，导致股市遭遇寒冬。

迅雷今年6月提交了IPO申请，计划融资2亿美元，将美国存托股定为每股14美元至16美元。谷歌(GOOG.O)持有迅雷部分股份。

迅雷被曝财务报告存在“实质弱点”和“重大缺失”，且公司结构采用“可变利益实体”（VIE）模式，因此投资者并不看好迅雷IPO。

VIE模式处于法律灰色地带，对于在美上市的中国企业，外国投资者可获得部分收益，但不能持股。

由于中国政府对使用VIE结构加强监管，中国互联网企业上市或将更加艰难。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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