傅成玉称资源税提高对中石化整体盈利影响不大

* 抵扣後的资源税实际税率为3.7%,对整体盈利影响不大

* 母公司正在寻求多海外油气资源并购,伺机注入上市公司

* 料政府将提高石油特别收益金起徵点,具体水准正在讨论

*

记者 雷美珍/方蕊

路透香港10月14日电---对于投资者担心资源税和石油特别收益金的双重夹击下,进一步挤压中国上游开采商的利润,中国第二大综合石油公司--中国石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉则表示,公司经调整的资源税实际税率仅为3.7%,对整体盈利影响不大.

中国周一公布修改後的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%徵收资源税.将自今年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.

傅成玉周五在港出席论坛活动後向记者称,油气的资源税名义税率为5-10%,但政府在第一次浸透、第一次产量、老油田等方面有很多抵扣."扣掉後,(中石化)的实际税率为3.7%,所以对公司整体影响不大."

他并指出,政府在提高资源税後,下一步将提高石油特别收益金的起徵点."具体提高到甚麽水平,有关方面正在讨论."他说.

另外,身兼母公司中国石化集团董事长的傅成玉称,集团正在海外寻找油气的并购机会,但现时未有具体项目.

中石化集团最近宣布斥资22亿加元收购加拿大油气开采商Daylight EnergyDAY.TO,稍早又完成收购雪佛龙(CVX.N)在印尼深水项目18%权益,交易涉资6.8亿美元.

傅成玉称,母公司有意将海外上游业务注入中石化,惟没有具体时间表.

国际油价自2004年突破每桶40美元后不断屡创新高.中国决定自2006年3月对上游石油开采商开徵俗称"暴利税"的石油特别收益金,起徵点为40美元/桶;当原油价格超过60美元/桶时,按最高比率40%徵收.

今年2月以来,布兰特原油期货基本保持在每桶100美元上方,最新报111.7美元.

市场一直预期,中国在提高油气资源税的同时,会提高石油特别收益的起徵点,以纾缓上游开采商的利润压力.因此周一公布资源税改革,加上成品油价下调,令投资气氛逆转.中石化和中石油的H股连续两天逆市下跌.

投行中银国际此前称,中国下调汽、柴油零售价约3%,估计令中石化今年盈利减少6-7%.该行分析师并指出,成品油价下调的消息对于部分投资者来说相当意外.

投行工银国际的报告称,预计资源税改为"从价计徵"的改革进一步向全国铺开後,中石油(0857.HK)(601857.SS)和中石化于2011-12年度盈利将减少2-11%.

中石化H股午盘中段涨2.24%,报7.3港元;大市恒生指数则跌0.85%.(完)