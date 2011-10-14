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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 16:15 BJT

穆雷上海赛继续挺进

英国选手穆雷周四在上海大师赛男单第3轮争夺中6-4、3-6与6-3战胜瑞士名将瓦林卡，有望在亚洲赛季夺得三冠王。首盘穆雷顺利通关，但第二轮失误不断，瓦林卡扳回一城，但在决定胜负的第三盘中，穆雷重整旗鼓6-3获胜。穆雷上周赢得东京赛冠军，之前在曼谷折桂。路透

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