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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 16:15 BJT

斯特恩：整个赛季都有停摆危险

NBA联盟总裁斯特恩周四警告，如果下周初联盟与球员在集体协议问题上仍无重大进展，整个赛季可能有停摆危险。周一劳资双方艰苦谈判仍未解决争议，NBA宣布取消前两周的NBA赛程。劳资双方定于10月17日与联邦调解员George Cohen分别会面，并于第二天共同会面再次谈判。路透

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