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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 16:14 BJT

纳达尔上海爆冷出局

周四在ATP'1000上海大师赛第三轮男单争夺中，头号种子纳达尔以6-7、3-6完败德国选手梅耶尔拍下，爆冷出局。梅耶尔首盘在抢七决胜局中以一记ACE取胜。第二盘纳达尔本有破发机会，但梅耶尔紧守阵地，并实现破发，最终锁定胜利。路透

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