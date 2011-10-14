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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 14日 星期五 16:14 BJT

“小豌豆”与曼联续约

据经纪人称，墨西哥射手埃尔南德斯已经与曼联续约五年。23岁的“小豌豆”2010年6月从墨西哥本土俱乐部加盟红魔，在曼联首个赛季给人留下深刻印象，各项赛事共上场45次，攻入20粒进球。他的经纪人Eduardo Hernandez告诉ESPN：“他会在曼联再呆五年。”路透

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