一周综述：纠结中的十月行情

经过连续5周的下跌後，十一长假後的首周A股市场终于暂缓了下行的步伐。在汇金增持四大行股票的利好消息的刺激下，沪深两市迎来了期待已久的反弹。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续5周的下跌後，十一长假後的首周A股市场终于暂缓了下行的步伐。在汇金增持四大行股票的利好消息的刺激下，沪深两市迎来了期待已久的反弹。

今日A股市场全天呈现大幅反弹後强势震荡整理态势，周三周四连续两天超过百点的涨幅後，在2450点以及短线获利盘回吐的压力下，股指选择震荡蓄势，而盘中个股虽然呈现一定的分化，但是仍不乏亮点，尾盘沪综指最终报收于2431.37点，下跌0.30%。

内忧外困中，A股市场成了今年全球表现最差的市场之一，在一片悲观的氛围下，本周A股市场之所以止跌反弹，有以下几点原因：

首先，中央汇金公司再度出手增持四大国有银行股票的消息，并最终得到证实。从历史经验来看，汇金出手增持四大银行股票多以稳定市场信心为主要目的。

目前银行股估值水平已处于历史底部区域，此次汇金宣布增持，将有助于稳定市场对金融股的信心。不过，决定未来市场走向的关键因素仍是国内经济基本面。近期A股市场量价迭创新低，市场信心缺失，汇金此时出手增持，尽管不会成为A股市场的拐点，但是短期内对市场的提振作用还是较为明显的。

其次，今日国家统计局公布9月份宏观经济数据，基本符合市场预期。9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%，且增幅为四个月来最小，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%，增幅为今年年初以来最小。

中国9月CPI同比涨幅降至四个月最低位，进一步确认通胀高点已过而拐点显现，未来料继续缓慢下行。而在全球经济震荡、内部经济运行面临不确定因素较多之际，中国的宏观政策预计仍将处在观察期，放松条件虽不具备，但亦无必要进一步收紧。

最後，十一长假期间，欧美股市先抑後扬，为A股市场创造了良好的外部环境。欧债危机不断蔓延，美国经济数据不佳等等一系列因素导致A股外部环境仍存在一定的变数。

综上所述，在利好消息、连续下跌积累了一定反弹动能、数据符合预期以及外围股市提振等因素的共同作用下，A股市场出现反弹在意料之中，那麽A股後市如何呢？

本周细心的投资者不难察觉到，管理层的态度有了明显的变化，先是汇金增持四大行股票，再是佛山市住房和城乡建设管理局通过官方网站发布楼市调控新政，宣布从即日起放宽限购政策，虽然12个小时後佛山放宽楼市限购新政被紧急叫停，但是其体现出的意图还是较为明显。

不过，不管管理层态度如何变化，笔者认为，当前市场仍然要经受诸多因素的考验。首先就是全球宏观经济的再次恶化。欧债危机不断蔓延，美国最新一系列数据不佳；其次， CPI数据仍居高位，加大宏观调控难度；最後，地方债务危机加大了中国经济硬着陆的风险。

众所周知，大盘真正底部需要市场底、估值底以及政策底同时明确後才能有望形成，目前A股整体估值水平接近历史底部区域，而汇金公司购入四大行的操作可以理解为阶段性政策底部的形成，当前点位能否成为市场底目前还不好妄言，但是可以肯定的是，大盘後市仍有一定的反弹空间。

不过，投资者对反弹行情不能抱有过分乐观的期待，在基本面以及政策面没有明确出现拐点前，也许近期管理层态度的变化能够起到的最好的效果就是结束近一段时间来A股市场单边、持续下跌的格局。

现阶段市场利好利空兼而有之，本周的反弹不同以往，这是在没有任何直接针对市场的政策下，市场自发形成的技术性反弹，至于後市反弹的力度与空间，还要看成交金额能否保持连续放大的格局，热点能否形成有效扩散的趋势。

具体到操作上，笔者认为投资者还应保持一定的谨慎心态，股市内在症结问题没有解决，系统性的上涨缺乏基础，同时市场信心的恢复也需要更坚定的耐心和更长久时间。（完）

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