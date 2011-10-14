加拿大能容忍多大程度的中国投资？

6月30日在渥太华拍到的加拿大国旗。 REUTERS/Blair Gable

路透艾伯塔省卡尔加里10月12日电（记者 Scott Haggett）---中国大型石油公司过去一直稳步增加在加拿大能源领域的投资，但还没触及加政府所能容忍的底线。

自中海油(0883.HK)2005年试水在加拿大投资、并花1.22亿加元买下当时私有的加拿大油砂公司MEG Energy(MEG.TO)16.7%的股份以来，中国跨国石油企业已在加拿大花费或承诺投资超过110亿加元（112亿美元）。

这110亿加元，大部分被用于购买加拿大油砂企业的少量股权。加拿大丰富的油砂储量，规模上可以匹敌沙特阿拉伯的油田，不过开采油砂的成本要高很多。

在近几个月，中国石油企业对加拿大油砂企业股权的购买变得更为激进。中国国有控股公司似乎已不满于只扮演小角色，开始直接并购整个公司。最新的例子是，中国一家油企本周一报价22亿加元收购加拿大页岩气公司Daylight Energy DAY.TO。

不过很多专家认为，如果中国公司想购买被加拿大视为皇冠明珠的公司，譬如Suncor Energy (SU.TO)，Canadian Natural Resources(CNQ.TO)以及Cenovus Energy (CVE.TO)中的任何一个，将会严重考验两国友好的经济关系。

BMO Capital Markets分析师Randy Ollenberger说：“我不觉得上述企业有被收购的可能性。”

“我认为，买卖双方都不会乐意试着去触及底线……的确，加拿大政府视这些公司为行业领导者，可能会去阻止此类交易，”

审核制度

若加拿大政府认为某项交易不符合该国的最大利益，可以审核并阻止任何一项金额超过3.12亿加元的外来投资，尽管在国际并购游戏中这一金额微不足道。

加拿大政府这种权力行使过两次，一次是阻止美国买家收购其一家人造卫星公司，另一次是去年阻止澳洲矿业巨擘必和必拓(BLT.L)390亿美元恶意收购加拿大化肥商-加钾公司(Potash Corp)(POT.TO)。

对必和必拓收购加钾的阻止让外界大为吃惊，并引发分析人士对该国自由贸易地位的质疑。

加拿大联邦国际贸易部长法斯特（Ed Fast）在青岛参加一个电话会议时说：“加拿大有一项依据加拿大投资法（Investment Canada Act）的程序，要求所有大型交易都要被审核。这套程序在过去运行的很好。”法斯特在中国进行一项为期一周的贸易访问，青岛是其中一站。

“我们希望这套程序在将来也能运行良好。在中国我想传递的信息是，加拿大是一个投资者友好型的国家。我们有一套明晰、易懂、公平的规则和法律，便于投资者投资。”

加拿大政府与中国的关系自五年前就有些微妙，法斯特此次中国之行被视为改善两国关系的破冰之旅。

加政府派出一系列部长级官员游说中国建立新的贸易关系，也说明该国迫切希望吸引中国投资，特别是在能源领域。

近期中国对加拿大能源领域的投资发生在7月，当时中海油以支付少量现金并承担20亿美元债务的方式，收购困境中的油砂开发商Opti Canada。这之後，中石化(0386.HK)出价22亿加元竞购在艾伯塔省有可观页岩气资产的Daylight公司。

而失败的案例包括，在经历超过一年的谈判後，中石油(0857.HK)与加拿大最大的天然气生产商Encana(ECA.TO)拟共同投资54亿加元建立合资项目的计划于今夏破灭。

双方表示，他们在该项交易的估值或结构上，未能达成一致。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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