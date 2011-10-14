苹果iCloud和iOS 5表现惹恼用户

路透旧金山10月13日电（记者 Poornima Gupta/Jim Finkle）---苹果(AAPL.O)本周稍早发布iCloud云服务及最新移动操作系统iOS 5，但故障导致电子邮件难以登陆，软件安装耗时过长，用户对此表示不满。

苹果周三正式发布iCloud後，有些用户报告，无法登陆电子邮箱。iCloud是苹果推出的在线通讯、媒体存储和备份服务。

苹果支持iPhone、iPad和iPod Touch的新一代操作系统iOS 5也惹恼了许多用户，他们下载和安装iOS 5时，往往需要等待几个小时。

投资者原本对取代MobileMe的iCloud寄予厚望。MobileMe整合了一系列网络产品，但未能让专业人士留下深刻印象，也没给苹果带来可观收入。过去十年，苹果其它尝试大多都获得成功。

卡内基梅隆大学工程与公共政策教授法布尔（David Farber）称：“iCloud的表现不佳，邮件时隐时现，用户总收到密码错误的信息，以及其它令人费解的出错信息。这说明是程序问题。”

iCloud出现的问题让苹果十分尴尬。苹果今年6月在开发商年会上隆重推出这项在线服务。

乔布斯当时介绍iCloud时称“就是管用”。iCloud是苹果新款手机iPhone 4S的重要应用，这款新手机周五在七个国家发售。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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