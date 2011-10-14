中国9月新增贷款及M2低于预期

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
* 9月末M2及新增贷款均低于预期
* 货币政策料维持当前力度
* 不排除定向或结构性放松的可能性
路透上海10月14日电---中国持续紧缩的货币政策效果进一步显现.9月末广义货币供应量(M2)增速持续走低,新增贷款亦创年内低点,双双低于市场预期.
分析师指出,结合物价回落来看,中国经济回落的速度比预期要大.而货币政策调控对通胀非常重视,料还不太可能有大的变化,但也不排除短期内会有针对中小企业的一些定向或结构性放松.
中国人民银行周五公布数据显示,9月新增人民币贷款4,700亿元人民币,低于5,325亿元路透调查中值;而当月末M2同比增长13.0%,低于13.8%的路透调查中值.
招商证券研究发展中心宏观经济研究主管谢亚轩称,"M2增速比较低,一方面是调控的结果,另一方面应该仍然是M2这个指标涵盖能力的问题...4,700亿的新增信贷规模基本正常."
他并表示,政策还不到放松的阶段,政策进入观察期,不会放得太松.
国海证券固定收益部分析师段吉华亦指出,"再长一段时间的政策面展望,就要关注12月的中央经济会议了.如果到时候经济形势需要信贷政策有调整,存款准备率政策也会配合."
国家统计局稍早公布,9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.进一步确认通胀正逐步下行的态势.
国务院出台一系列政策,加大对小型及微型企业的信贷支持和税收扶持力度.分析人士表示,此举将有利于缓解小微企业资金问题.但以此认定中国可能放松货币政策还为时尚早,更多是定向结构性放松.
央行数据并显示,9月末人民币各项贷款馀额52.91万亿元,同比增长15.9%,稍低于此前16.1%的预测中值.外汇储备馀额为32,017亿美元,路透此前调查中值为33,050亿美元.
为控制通胀,央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%,大型金融机构存准率达到21.5%历史高位.(完)
--采写 上海中文部; 撰写 冉莹; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)