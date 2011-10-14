发达经济体疲软或持续至2012年--路透调查

路透伦敦10月13日电（记者 Andy Bruce）---路透周四发布的调查显示，对许多发达经济体而言，经济停滞或将是他们在未来一年能看到的最好结果，一些经济体陷入衰退可能性很大。

主要发达经济体2011年开局良好，但因财政紧缩、债务危机、自然灾害及政治困境等因素影响，後继表现令人失望。

路透10月对350余名经济学家的季度调查显示，七国集团（G7）许多成员国的经济疲软态势可能延续到明年甚至更久。中国周四发布的贸易数据表现不佳，显示全球经济低迷，也支持了路透调查结果。

调查估计，2011年世界经济将增长3.8%，明年将放缓至3.6%。在路透7月发布的季度调查结果中，这两个数字分别为4.1%和4.3%。

即便是实现这样不温不火的增长速度，还得看消除全球经济障碍的进展，包括欧元区主权债危机、美国经济实现增长等。

德意志证券首席经济学家胡珀（Peter Hooper）称：“经济前景几乎从未对大西洋两岸政客的决定如此敏感。”

“不管欧元区17个成员国达成债务危机解决协议多么复杂，还是美国政治愈发的两极分化，政治风险都可能是当前冲击全球经济的最大源头。”

尽管分析师保持谨慎，并认为美国经济有三分之一的概率陷入衰退，美国经济到年底似乎会略有起色。

Raymond James首席经济学家布朗（Scott Brown）称：“我们已经离开深渊，现在获得的数据明确显示，经济已不再是自由落体的滑落。”

随市场对债务危机进一步恶化的担忧加重，欧元区经济有40%的可能进入二次衰退。

分析人士预测，今年欧元区经济将增长1.6%，明年会大幅放缓，仅增长0.9%。

法国巴黎银行的Ken Wattret称：“主要指标显示经济状况将恶化。面对异常高的不确定性，加上金融市场局势紧张，景气情况在欧元区经济的关键领域均已恶化。”

日本经济因3月的地震和海啸陷入衰退，同时部分由于欧债危机的影响，该国已经连续四个月调降经济前景预测。

不过，参与调查的经济学家预测，2012-13财年日本经济将加速增长，增长率将达2.2%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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