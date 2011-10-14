前雇员称Gucci虐待员工 深圳店两名经理换人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透北京10月14日电---欧洲奢侈品集团Gucci周五称，其中国深圳门店将换掉两名经理，并正与当地有关部门进行接触。Gucci前员工曾发布公开信，指责该公司虐待员工。
Gucci深圳店前雇员在网上发布公开信称，她们被迫无偿加班，上厕所和喝水都要打报告，店铺丢东西所有员工要“连坐”赔偿。
Gucci在发给路透社的声明中称，公开信发到网上後，公司管理层已与员工进行了“私下直接沟通”。
Gucci还聘请外部顾问，对形势进行全面评估，包括“招聘和挽留人才”方面。
中国官方媒体周四晚报导称，公开信发布後，深圳市政府正对Gucci公司展开调查。
Gucci称：“Gucci密切关注近期媒体有关小部分前雇员抱怨的报导。Gucci不会接受或容忍恶意指控。”
Gucci发言人黄先生（Ben Huang）称，公司代表周四已与深圳当局会谈。他并未提供会谈更多细节内容。（完）
编译：黎黎 发稿：
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