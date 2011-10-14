人民币兑美元收盘小涨

* 人民币兑美元即期收盘小涨

* 人民币中间价持稳,此前则波动较大

* 中美汇率争端难改中国经济基本面和汇改基调

* 人民币汇价此前大幅波动或有望收敛

路透北京/上海10月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周五收盘小涨.隔夜欧元变化不大,人民币中间价走势平稳,交易商对持头寸过周末暂偏谨慎,境内外人民币即期汇价价差也相对稳定,这使得境内汇市走势相对平稳.

交易员并表示,客盘对後市汇市驱动作用将趋于弱化,而国际汇市在形势复杂下暂难成单边大幅波动,中美汇率争端并不会改变中国经济成长的基本面和汇改基调,人民币汇价的此前大幅波动有望有所收敛.

"大家以为今天的中间价会往上开得比较多,但开得比较平稳,开盘(人民币兑美元)就往下走了点,...早盘总体都比较平稳."华东一银行交易员称.

该交易员并表示,早上交易商对市场的驱动力量并不大,稍强的客户购汇盘则推动了人民币兑美元盘中略有走跌,并接近昨日收盘水平.

路透数据显示,香港的离岸人民币兑美元即期与境内市场的价差今日维持在600个基点左右,和昨日水平大致相当.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3785 6.3754 6.3832 6.3762 6.3737 6.3820

以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3990/40 6.4070

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.4400/30 6.4550

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水340点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3445元.

东京汇市欧元周五在亚洲时段微跌,盘旋在日低上方,此前标准普尔调降西班牙评等.但欧元仍有望录得今年1月以来最大单周涨幅,受一波空头回补买盘提振.

美国众议院议长贝纳周三表示,旨在向中国施压促其允许人民币升值的议案构成"巨大的"贸易战风险,不应在美国国会获得通过.此前参议院刚刚在周二通过了该议案.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.

为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围,中国商务部正式推出人民币外商直接投资(FDI)业务,央行允许境外投资者和银行可办理相关人民币结算业务,此举增加了人民币回流通道,亦将活跃离岸人民币债券市场.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)