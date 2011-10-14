中国外汇储备16个月来首下跌

* 9月外汇储备减608亿美元为16个月首现 * 美元上涨致短期跨境资本流出 * 投资欧元区资产或导致汇兑估值帐面损失 * 新增外汇占款同步缩减

记者 毕晓雯

路透香港10月14日电---中国官方外汇储备9月单月净下跌,减少608亿美元,为16个月来首现.由于当月外贸顺差仍维持在145亿美元,且估计外商直接投资仍会维持在100亿美元左右,该罕见动向显示受全球避险情绪增加,短期跨境资本正在流出.

而由于9月美元/欧元大幅上涨,而欧元区债券资产普跌,不排除该官方数据的下跌,反映欧元区资产以美元计的帐面损失.

今年7、8月外汇储备分别增加478亿美元、172亿美元.

"这可能和国际市场波动有关,欧债危机使得避险情绪上升,这一方面使得资金流入意愿下降;另一方面美元也会升值使中国外储出现汇兑损失...,以前出现过."交银国际宏观分析师李苗献称.

此前的单月外汇储备下跌,曾出现于2010年5月,当时外储减少510亿美元.截止9月末,中国外汇储备规模为近3.2万亿美元.

根据分析,中国外汇储备超过30%的构成为欧元区资产,约为9,600亿美元.假设该部分损失约6%,即减值600亿美元.

欧债危机席卷银行业以及全球经济下行风险,导致上月全球资金流向美元避险.欧元/美元9月末创出1.33美元的八个半月新低,当月跌幅达到6.9%.本月以来欧元已明显反弹,周五盘中报1.3822.

**外汇占款同步缩减**

中国央行周五公布数据显示,今年9月金融机构新增外汇占款约为2,472.63亿元人民币,增量环比下跌近三成半.8月的新增外汇占款则高达3,769.4亿元,环比上升约72%.

2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

9月份当月,中国贸易顺差145.1亿美元,收窄12.4%.尽管目前尚未公布当月的外商直接投资(FDI),但近年月均值应在100亿左右.上述两项合计新增约1,560亿元人民币.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)