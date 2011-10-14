索爱CEO称欧洲问题或冲击移动产业

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透10月14日电---手机制造商索尼爱立信(Sony Ericsson)(ERICb.ST)(6758.T)首席执行长Bert Nordberg周五接受路透专访时表示,欧洲经济趋弱可能冲击移动产业.
Bert Nordberg称,"这是个问题.如果消费者信心问题持续,则将损伤移动产业."
最近几周消费者支出前景恶化,分析师对第四季手机销售预估作出轻微调整.路透调查显示,分析师预计较上季上涨12%,为以往的正常增幅.
当被问及危机对第四季的可能影响程度时,Nordberg称,"我完全没有信心.这很难预测."
索尼爱立信稍早公布了第三季获利,大致符合预期.对于索尼将对其100%控股的报导只字未提.
上周一知情人士对路透称,索尼正在洽谈买入爱立信在合资公司50%的股权.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
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