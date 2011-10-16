中国物价拐点已现--发改委官员

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透上海10月15日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.
新华社周五晚间并引述周望军指出,出现物价向下的走势有两大因素,一是政府主动调控的结果;二是翘尾因素快速消退,今年7月份以来,翘尾因素平均每个月下降0.6个百分点,将带动月度价格环比指数逐步回落.
他谈到,猪肉价格将稳中有降,但现在还有不少新涨价因素.首先,长期积累的价格矛盾要适时梳理,包括资源性产品价格要理顺,受成本上升和供求关系等因素的影响,明年蔬菜和粳稻价格可能还会小幅上涨;第二是工业消费品涨价问题,工业品价格涨幅由负转正,要引起高度重视.
周望军并表示,中国将长期面临输入型的压力,全世界的政府负债45万亿美元,相当于2010年全球GDP(国内生产总值)总和,在发达经济体没有解决他们的负债问题、实行超低利率、滥发货币的情况下,全世界都面临通胀危险.
他还称,要逐步提高居民收入水平,应对物价上涨压力,最低工资标准每年应至少增长10%.此外,还要综合采取控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生等措施.
中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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