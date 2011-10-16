温家宝：保持汇率基本稳定 避免对外贸企业冲击过大

今年完成国企公司制改制 电力石油等领域迈出实质步伐--中国国资委
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。
路透上海10月15日电---中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.
中央人民广播电台周六并引述温家宝称,稳定政策预期,增强企业信心至关重要.要稳定出口退税政策,加快出口退税的进度,加大对出口企业的信贷支持力度,改善对小企业的金融服务.
"国际金融危机没有结束,不过和过去表现形式不同,而且更加复杂,更为严峻."他指出.
他强调,当前要保持出口政策基本稳定,积极扩大进口,加快外贸发展方式,提高利用外资的质量和水平,积极稳妥实施"走出去"战略,鼓励中国企业在境外设立加工基地、营销网络和研发中心.
温家宝还表示,要保持进出口的稳定增长,必须立足于扩大内需,既要重视出口,也要重视进口,促进国际收支基本平衡;强调促平衡不是要压出口,而是主要靠扩大进口;不是要限制利用外资,而是通过扩大对外投资来实现.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.
对此,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.
在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险. (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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