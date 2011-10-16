IMF需额外注资3,500亿美元 以提升援助希腊能力--G20消息

调查：华尔街初级交易商维持预测美联储2017年升息两次
路透纽约2月3日 - 一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
路透巴黎10月14日电---一位来自新兴市场的20国集团(G20)消息人士周五表示,国际货币基金组织(IMF)可能会接受注资,以强化其援助希腊的能力,新注入资金或在3,500亿美元左右.
该消息人士在G20财政官员会议开始时表示,IMF资本金重整的协议,不会作为欧元区计划在本月稍晚提出的欧债危机解决方案的一部分.此次会议为期两天.
几个金砖国家倾向于向IMF注资,以帮助希腊.
该消息人士对路透称,目前在考虑中的帮助克服债务危机的选项包括双边贷款、特殊目的载体(SPV)和票据购买协议.(完)
--编译 王洋;审校 王丽鑫
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