借财报季之力 标普500或延续涨势

* 标准普尔500指数收在1,220点关键水准之上

* 苹果,IBM创出纪录收盘高位,业绩公布在即

* 下周将有10支绩优股公布季度财报

路透纽约10月14日电---在道琼工业平均指数成份股中,下周将有约三分之一公布业绩,广受青睐的苹果公司也将有财报出炉,美国股市有可能延续涨势.

标准普尔500指数过去两周的涨幅为逾两年来最大,目前已经处在两个月来交投区间的顶端.

该指数周五收在1,220点上方,为8月初以来首次,同时认为近期不会延续涨势的押注可能开始增多.

但IBM(IBM.N)周一将公布财报和财测,周二将有苹果(AAPL.O),可口可乐(KO.N)和英特尔(INTC.O)的财报,这可能让空方有理由缴械投降.标普500指数或将继续连续第三周上涨.若果然如此,将为2月以来首次.

"有一些基本面的刺激因素,可能转化为市场上行的动力,"Auerbach Grayson全球技术分析师Richard Ross说.

他表示,标准普尔500指数"有可能攻克(1,220点附近的)强劲阻力位,并继续上看1,265-1,275之间的下一水准."

股市从周二触及的2011年低点大幅反弹,出乎许多人的预料,买盘被不断激发出来,因交易员和基金经理人试图追涨.

这种情况在周五重演,三大股指收盘处在或接近盘中高点.

道琼工业平均指数全周收高4.9%,标准普尔500指数收高6%,Nasdaq指数劲扬7.6%.

道指30种成份股中有10支将在下周公布季度业绩,其中包括微软(MSFT.O),美国运通(AXP.N)和强生(JNJ.N).

大型金融机构即将公布业绩的包括花旗(C.N),高盛(GS.N)和富国银行(WFC.N),此前摩根大通(JPM.N)在周二公布的业绩令人失望,金融股因而受挫.

根据汤森路透数据,已公布或预计本季度获利增长的企业占标普500指数成份股的12.4%,这低于7月时的今年高点17%.

但像苹果或IBM等公司,其业绩料大大超出预期.两支股票在周五均触及纪录收盘高位.如有出人意料的好消息,就可能刺激买入的动力.

"股价将开始反映更乐观的情况,"位于德州圣安东尼奥的USAA投资管理公司的股权投资副总裁Wasif Latif表示.该公司管理的共同基金规模约为450亿美元.

"成长型企业由于本来的预期已经很高,因此在公布财报时需要有让人大吃一惊的因素."他补充说,这两支股票无疑有进一步上涨的可能.

CBOE波动性指数VIX在过去几周已经下滑,周五收在8月3日以来最低点.这也许可以解释为不确定性降低,将会有更多买盘涌入,推动标普500指数录得2009年中以来最大的双周百分比涨幅.

**经济:不像预期的那麽糟**

美国国内外经济数据疲弱,欧元区主权债务危机有愈演愈烈之势,让投资者烦恼不堪,导致股票和大宗商品价格在第三季大幅下跌.

然而,尽管希腊在一步步接近违约,西班牙和意大利的借贷成本也在上升,但投资者认为欧洲方面正在采取有效行动,因而获得了重返股市的信心--至少回补了空头仓位.

投资者本来预期今年夏天经济数据会显示美国经济重新滑入衰退,但总体来看情况好于这样的预期.

USAA的Latif表示,即便经济数据不是很好,预估也被调降,但人们"的确非常有信心",认为数据在最差的时候仍会好于预期.

在下周将要公布的主要经济指标中,有周一的工业生产和产能利用率;周二和周三的生产者与消费者物价指数;周四的一周初请失业金人数.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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