温家宝：保持汇率基本稳定

中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击. 中央人民广播电台周六并引述他的话称,稳定政策预期,增强企业信心至关重要.要稳定出口退税政策,加快出口退税的进度,加大对出口企业的信贷支持力度,改善对小企业的金融服务. 路透