发改委官员：物价拐点已现

中国发改委价格司副司长周望军表示物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但幅度不大. 新华社周五晚间并引述周望军指出,出现物价向下的走势有两大因素,一是政府主动调控的结果;二是翘尾因素快速消退.他还称要逐步提高居民收入水平,应对物价上涨压力,最低工资标准每年应至少增10%.路透