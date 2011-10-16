17日盘前分析：市场分歧日渐加剧

十一长假後首周，A股市场一度下探再创两年半年底，但是随着汇金增持四大行等利好消息的出现，A股市场开始放量反弹，结束连续的五周的下跌。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

十一长假後首周，A股市场一度下探再创两年半年底，但是随着汇金增持四大行等利好消息的出现，A股市场开始放量反弹，结束连续的五周的下跌。

不过，笔者认为，在国内外经济基本面未明显改观的大环境下，市场情绪仍然较为谨慎，本轮反弹主要是基于对利好政策的期盼，而非基本面的实质好转，因此，也就决定了短期回升仅能定义为反弹，而非反转，其最好的效果就是结束前一段时间来A股市场单边、持续下跌的格局。

近期是各大机构纷纷发布四季度投资策略报告的高峰期，从各大基金的报告看，在当前市场环境下，各大基金的投资策略出现较大分歧，部分基金认为目前市场已具备较高的投资价值，正是布局良机；但部分基金仍维持谨慎，不看好本轮反弹的力度及可持续性，甚至选择减仓。

现阶段市场利好利空兼而有之，上周市场自发形成的技术性反弹，至于後市反弹的力度与空间，还要看成交金额能否保持连续放大的格局，热点能否形成有效扩散的趋势。

消息面，记者获悉，《温州金融改革综合试验区总体方案》已报至浙江省政府，浙江省政府正会同相关部门研究完善该方案，并将结合实际情况上报。

温州市金融办主任张震宇日前透露，温州金融改革综合试验区总体方案的核心是要整合规范民间资本，着力将温州打造成全国“民间资本集散中心”。

另外，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜?拉加德15日在巴黎表示，发达国家经济形势呈现持续恶化态势，为救助欧洲主权债务危机，IMF可能需要增资。（完）

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