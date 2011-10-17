焦点：昏暗中见到亮点 欧盟峰会决策至关重要

* 美国数据缓解全球经济黯淡气氛

* 未来存在风险,政策错误将让经济再度走下坡

* 欧盟下周末有关债务解决计划的协议至关重要

* 缩水的美国就业计划仍将提振2012年GDP

* 中国GDP第三季将保持在9.0%以上

路透华盛顿10月16日电---美国制造业、就业及零售销售数据改善,且有愈来愈多迹象显示欧洲将同意的纾困计划规模将足以抑制希腊债务危机,这缓解了全球经济所笼罩的黯淡气氛.

但这种好转并不稳固,布鲁塞尔本周若做出错误的政策,将轻而易举地使得经济前景再度变差.

过去三个月来,美国华府因预算赤字而陷入政治僵局,而欧洲内部争论不休,导致风险资产出现2008年底雷曼兄弟破产以来最大价格跌幅.

全球股价目前企稳,欧洲股市在过去一周甚至出现上涨,缓解了已开发国家将把全球经济推落悬崖的担忧.

"尽管政策背景不利,但也不全然都是不好的,"摩根士丹利全球经济主管Joachim Fels表示.

能源和商品价格也急剧滑落,提振消费力道,尤其是美国,该地的原油价格自7月以来挫跌14%.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)、欧洲央行及英国央行重推不寻常的流动性举措,已减轻银行融资压力并安抚了市场,为政治人物争取到一些额外时间来解决财政问题.

"事情看来有些好转,但还有超大的风险,"IHS Global Insight美国首席分析师Nigel Gault表示.

分析师警告,欧洲的风险最大.如果欧盟领袖在下周末的峰会上未能提出解决主权债务危机和重整银行资本的全面计划,市场将会再度震荡.

而且各国央行为阻止危机恶化而采取的特别举措,也已带来巨大风险.

美银美林估计,从外汇储备和央行资产负债表来看,全球流动性已窜升至18.3兆(万亿)美元,相当于全球生产总值(GDP)的30%.如此庞大的货币政策宽松已引发通胀疑虑.三年前全球流动性是10.4万亿美元.

只有一个解决之道.Fels表示,"大西洋两岸必须都推出更好的政策决议,才能脱离这场困境."

否则的话,又会发生恶性循环,即糟糕的政策决定会破坏金融市场稳定、损害银行偿付能力并逆转全球经济成长前景,从而加重避险心态和造成主权债危机恶化.

**美国与中国**

在美国方面,没什麽迹象显示国会议员会在2012年11月大选前提出预算赤字中期解决方案.

美国参议院本周驳回了奥巴马总统的4,470亿美元就业方案,因为如何为该方案筹资存在歧见.

参议员下周可能会同意就部分就业措施进行表决,如延长失业救济以及削减工资税等.

Macroeconomic Advisers的经济分析师Joel Prakken估算,对长期失业者延长失业救济,会让2012年实质国内生产总值(GDP)增加0.25%,并支撑20万个就业岗位.而持续削减工资税,会让GDP增加0.50%,并支持60万个就业岗位.

"这顶多只有温和的效果,"Prakken说.

但他指出,在计入汽车销售、零售销售前两个月改善,以及制造业和就业数据好转的情况後,美国经济看起来比几个月前更为坚稳.

这对中国来说是好消息.中国十分仰赖对美国出口,且自身的经济成长已明显放缓.问题在于程度多大.

根据路透调查的分析师预估,周二公布的数据料显示,中国第三季GDP较上年同期成长9.2%,仅略低于第二季的成长9.5%.

受关注程度较低的固定资产投资数据可能会提供更佳的讯号.上周令人失望的贸易数据,凸显出中国受到全球放缓的影响.中国国内成长目前为止尚未受到冲击,大规模投资是个中原因.

周二公布的数据料显示固定资产投资较上年同期成长24.8%,进略低于第二季的成长25%.经济分析师认为,若外部需求大幅趋疲,中国将会透过增加投资来弥补,这部分占其GDP很大的比重.(完)

--编译 戴素萍/王冠中;审校 张涛/程琳

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