标普调降法国巴黎银行评级

路透纽约/巴黎10月14日电---标准普尔周五调降法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)评级,同时下修对该国银行业的评估.标普认为愈发艰难的经济及融资景况,给法国银行业带来冲击.

标普周五将法国巴黎银行长期债信评级从AA调降至AA-,同时也修改了对法国银行业国家风险(BICRA)的评估,将其从风险较低的第一组下调进第二组.

"我们认为欧洲经济前景更加疲软,其中包括二线国家,而部分法国银行对这些国家存在巨大风险敞口,"标普在声明中表示,"由于环境愈发艰难且融资成本上升,我们预期银行业盈利会下降."

标普称,相信法国银行业会在2013年前提高资本比率.两天前,标普刚刚下调了西班牙国际银行(SAN.MC)、BBVA(BBVA.MC)等10家西班牙银行评级.

标普称:"但在此之前,我们评级时更侧重关注其眼下中等程度的资本状况."

尽管如此,标普仍确认法国其它四家大银行的评级不变,预计这几家将得到政府支持,它们是BPCE、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、法国国民互助信贷银行和法国巴黎银行(SOGN.PA).

标普称,上述五家法国银行的评级展望均为稳定.

法国银行类股在夏季大跌,因其持有的欧债风险敞口令人担忧.

与此同时,要求银行重整资本的呼声日益高涨,而法国银行业被认为是最需要增资的一部分,尽管其反复声称不会要求注资.

法国巴黎银行和法国兴业银行最近宣布,将出售总计1,500亿欧元风险加权资产.银行业消息人士对路透称,这两家银行正在带头降低资产负债表规模.

法国总理菲永周五表示,国内银行可使用获利和其他手段来增强财务实力.法国曾表示,若有必要,将采用公共资金为银行注资,而不会求助欧洲金融稳定机构(EFSF)的救援资金.

惠誉周四将法国巴黎银行、法国农业信贷银行和法国兴业银行置入"评级负面观察"名单.

穆迪上月调降法兴和法国农信两家的评级,而将法巴留于复评名单,称法巴获利能力和资本基础足以支撑其在希腊、葡萄牙和爱尔兰资产上的风险敞口.

法巴周五称,鉴于本周所有关于全球银行业的决定,该行仍是"评级最好的银行之一".(完)

--编译/审校 梁睿雪/程琳/徐文焰

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