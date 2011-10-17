美国推迟公布有关中国是否操纵汇率的报告

路透华盛顿10月14日电---美国财政部周五宣布,有关中国汇率政策的报告将推迟到今年稍後一些全球重要经济会议召开後再行公布.该报告将判断中国是否操纵人民币汇率以获得不公正的贸易优势.

美国政府决定推迟向国会提交这份半年度报告.就在几天前,参议院批准一项法案,旨在对中国政府施压,要求其允许人民币更快升值.

财政部在声明中称,推迟提交报告"让我们能够在几个重要的国际会议之後评估情况的进展".

20国集团(G20)财长和领导人会议以及亚太经合组织(APEC)论坛定于本月和11月召开,中国和美国是这些国际组织中的关键成员.

许多美国议员和经济分析师认为人民币汇率被低估多达15-40%,令中国企业在全球市场上获得价格优势.中国政府对这种看法表示反对,施压白宫要求阻止这份有关人民币汇率的法案通过.

奥巴马政府表示,赞同参议院人民币汇率议案希望达到的目标,该议案因共和党反对在众议院被搁置.有人担心其中一些条款可能违背世界贸易组织(WTO)的规定.

由民主党控制的参议院周二以63对35票的投票结果通过该议案,允许美国对来自汇率低估国家的商品徵收反补贴关税.

但议案在共和党掌控的众议院被搁置,众议院议长贝纳(John Boehner)持反对意见,称议案"很危险".

贝纳可以确保议案永远不会进入投票阶段.去年一项类似法案以348对79票获得众议院批准,当时众议院由民主党控制.

在之前的五份报告中,奥巴马政府拒绝给中国正式贴上汇率操纵国的标签.这样将需要与中国就其汇率问题加快磋商.

美国财政部5月27日的报告称,中国未达到美国关于汇率操纵国的法律定义,但表示中国政府仍需要允许人民币加快升值步伐.

这份半年度报告定于4月15日和10月15日公布,但经常会推迟数周乃至数月时间.(完)

--编译 郑茵/王兴亚;审校 徐文焰

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