美国9月零售销售意外上升 显示经济复苏加速

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
* 美国9月零售销售上升1.1%
* 10月初消费者信心意外下滑
* 扣除汽车的零售销售上升0.6%
* 数据预示第三季GDP增长或强于原先预估
路透华盛顿10月14日电---美国9月零售销售增长步伐为七个月来最快,消费者将股市疲弱和政治僵局方面的忧虑抛诸脑後,经济复苏的动力因而有所增强.
零售销售数据优于分析师预期,美国再次陷入衰退的忧虑减轻,盖过了10月初消费者信心意外下滑所带来的影响.
美国商务部周五公布,9月零售销售较前月增长1.1%,汽车销售强劲给数据带来巨大支持.8月和7月销售数据亦被上修.
"有关消费者丧失信心的报告是过份夸大了,"Pierpont Securities首席经济分析师Stephen Stanley表示.
美国股市周五上扬,得益于零售销售数据优于预期,以及市场愈发乐观认为欧元区将能够遏制债务危机.而投资者承担更多风险则导致美国公债价格下滑.
消费者支出约占美国经济活动比重的三分之二,该报告暗示经济在过去三个月中比原先的估计更有活力.
华尔街分析师上调对经济增长的预期,Macroeconomic Advisers认为美国第三季经济环比年率为增长2.7%,较先前估值提高0.6个百分点.
"看起来第三季国内生产总值(GDP)增长环比年率将比前两季的总和还高."LPL Financial的投资策略师John Canally表示.
不过,有关美国经济复苏正在增强的迹象仍未能彻底驱散衰退风险.欧洲经济减速可能仍会对美国经济构成沉重压力.
浏览美国零售销售相关图表,请点选:(link.reuters.com/bat44s)
浏览美国进出口物价相关图表,请点选:(link.reuters.com/fat44s)
**消费者购物意愿未减**
消费者信心在夏季大幅减退,关于美国预算的激烈政治角力沉重打压股价,并把美国推向违约边缘.
在9月温和回升後,汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值降至57.5,而预期指数更是降至逾30年最低.
但9月的支出状况显示信心危机或许不会让购物者望而却步.
的确,当苹果(AAPL.O)最新版iPhone周五上市时,美国民众排队踊跃购买.
"显然,消费者仍愿意外出购物,"富国银行旗下金融服务部门(Wells Fargo Advisors)策略师Gary Thayer说,"如果经济明显恶化,我们可以预计销售将受抑,但至少这次,对信心的冲击尚未影响消费者支出."
零售报告显示,上月汽车和零部件销售增长3.6%,创2010年3月以来最大增幅.本月稍早的数据表明,美国9月汽车销售年率增至1,310万辆,创五个月高位.
年初汽油价格窜涨,加上日本3月地震又导致全球供应链受阻,进而损及汽车产出和销售,这些因素都冲击到美国经济.
目前汽车销量回弹;而就算扣除汽车的美国9月零售销售也有0.6%的成长,高于增加0.3%的预估.
周五公布的另一份报告显示,美国8月企业库存增幅高于预期,亦帮助提振经济增长.另外,美国9月进口物价则意外上涨.(完)
--编译 郑茵/徐文焰/王兴亚/张若琪/兰秀娟
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