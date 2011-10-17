中国股市盘前看点--10月17日

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月工业生产
--欧洲央行执委会成员史塔克在欧洲议会讲话
--花旗集团/IBM/富国银行(Wells Fargo)
**宏观经济及政策面**
--中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.
--中国国家发改委价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.
--中证报报导称,温州金融改革综合试验区总体方案已报至浙江省政府,浙江省政府正会同相关部门研究完善该方案,并将结合实际情况上报.方案的核心即是要整合规范民间资本,着力将温州打造成全国"民间资本集散中心".
**重点行业和公司**
--北京市房价在调控政策下继续保持"稳中有降"态势.新华社报导,今年前九个月北京新建普通住房成交均价较房价控制目标--去年全年均价下降5.3%至14,058元人民币/平方米.但新华社周日文章称,中国房价呈现出从"止涨"向"下跌"转化的苗头,需要警惕地方政府或实施放宽限购的"变相松绑",做好调控"持久战"的准备.
--中国神华(1088.HK)(601088.SS)称,今年前三季度的煤炭销量同比增长34.5%,完成全年逾四分之三的目标.
--深发展(000001.SZ)预计今年第三季度净利润同比增长70-80%,每股收益0.63-0.67元.
**海外动向**
--美国股市上周五收涨,录得7月初以来首次两周连涨,受助于强劲的谷歌获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.道琼工业指数上涨166.36点,或1.45%,报11,644.49点.
**关键点位**
--沪综指短线在2,450点附近面临20日均线和下滑趋势线阻力,如突破,将打开上档空间.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)