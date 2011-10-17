北京1-9月新建普通住房均价较去年全年降5.3%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---中国北京市房价在调控政策下继续保持"稳中有降"态势.新华社报导,今年前九个月北京新建普通住房成交均价较房价控制目标--去年全年均价下降5.3%至14,058元人民币/平方米.
报导周六援引该市房地产交易管理网数据称,作为北京市房价控制目标的新建普通住房,今年1-9月共签约5.4万套,占同期新建住房成交总量的85.4%.
其中,居民首次购房占比达88.5%,较房地产调控新政策出台前提高了13.5个百分点,自住型购房需求的满足得以改善.
报导并援引北京市房协副秘书长陈志称,从近期情况看,近两成项目下调了推广价,主要集中在通州、大兴,以中小套型普通住房为主.
他并表示,这些项目多为前期定价过高、涨幅过快,普遍采取特价房形式促销,"降价换量"逐步成为共识.
此前中国国务院副总理李克强称,当前世界经济形势发生很多新变化,风险因素增多,国内房地产市场调控正处在关键时期,保障性安居工程建设可以发挥多重积极效应.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)