中国官媒警告印度油企远离南海争议海域

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京10月16日电---《中国能源报》周日评论称，印度宣布将与越南在南海争议海域合作开发油气，正滑向非常危险的漩涡，印度油企应远离南海争议海域。
印度国家石油企业ONGC(ONGC.NS)周三表示，旗下海外投资部门已与越南国家石油公司PetroVietnam签署为期三年的油气开发合作协议。
而中国和越南刚刚就妥善解决两国海上问题签署协议。
人民日报报主办的《中国能源报》称“印度的能源战略正滑入一个非常危险的漩涡。”
报导称，中国和印度在维护各自能源安全上有同样的迫切需求，走出国门找油是中印两国共同的选择，在哈萨克斯坦、印尼等国石油项目的收购上，中印企业间有过激烈竞争，也有过协调合作。
“但石油企业的行为要有底线，这个底线就是要符合现有国际法，尊重现有国际关系格局。在与越南合作的问题上，印度企业的底线就必须是不进入南中国海争议海域。”
“为深海之下未知的原油挑战一个崛起中大国的核心利益，不仅会让印度石油公司折戟沉沙，而且极有可能严重损害印度整个国家的地缘能源安全，打断印度经济发展进程。”
“印度石油企业决策者应该为本国利益计，及早转舵离开南中国海。”（完）
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。