特里谢：需修改欧盟协定以维护稳定

* 欧洲央行总裁称,欧盟需要在预算制度方面更加严格

* 认为对于欧元区和全球金融而言,治理是关键

* 称2011年1-9月欧元区经济可能录得增长

路透巴黎10月16日电---欧洲央行总裁特里谢表示,应该对欧盟协定进行修改,以防个别成员国破坏整个区域的稳定.他并呼吁加强欧元区的治理.

"我认为,有必要修改协定,防止个别成员国不合群并给所有其他国家带来问题,"特里谢周日在接受法国Europe 1电台和iTele电视的采访时表示.

当问及这是否意味着取消成员国的否决权时,他回答:"这麽做,必须更有能力贯彻决策."

但他补充说,即使不修改协定,也希望现有的治理制度在未来得到更加严格的执行.

"我认为疏忽和管理松懈所带来的教训已经够有说服力,制度已经得到加强,未来的执行也将会更加严格."

特里谢表示,目前所有发达经济体都受到危机的影响,但欧洲的特殊问题在于某些国家不遵守协定.

"我们没有一套联邦预算,也没有一个政治联邦,因此我们必须充分尊守约束和欧元区现有的共同监督规则."他说.

"欧洲有较其他地方严重的问题,而这是欧元区内监督和治理的问题."他并表示.

**全球治理**

特里谢表示,欧洲各国政府需采取明确措施来应对欧元区危机.特里谢的八年任期即将届满,他将于月底卸任.

"我认为重要的是,在我提到的这三方面提出令人信服的方向:保护欧洲主权国家;保护银行和所有金融机构,让它们能尽为经济提供融资之责;及具体但重要的希腊问题."

特里谢是在G20财经首长巴黎会後做出这番评论.财经首长们在会中力促欧盟于10月23日的峰会采取果断行动.

特里谢周四对金融时报表示,欧洲央行在支援金融市场方面已竭尽全力,现在轮到各国政府努力化解债务危机.

特里谢在周日接受采访时说,过去四年欧洲央行已采取了非常措施,特别是以固定利率无限量供应流动性.他并表示央行并未逾越马斯垂特条约设定的央行职责范围.

他指出,欧元仍是"非常可靠的"货币,欧元区"并未面临威胁".

欧洲央行估计欧元区今年前三季"大概"都有成长,至于第四季,特里谢称"再看看吧".

特里谢表示金融危机也显示需有更强有力的全球治理,并称他从周六全球数以千计民众走上街头抗议看到这样的讯息.

"让全球金融体系更为稳固是我们的任务...那是我对这活动所传达的部分讯息的解读."他说.(完)

--编译 郑茵/张若琪;审校 张涛

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