需警惕地方政府为房屋限购“变相松绑”--新华

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京10月17日电---新华社周日文章称,中国房价呈现出从"止涨"向"下跌"转化的苗头,但调控面临的不确定性也在增多,需要警惕地方政府或实施放宽限购的"变相松绑",做好调控"持久战"的准备.
"新华视点"文章并称,尽管当前房价出现"稳中有降"态势,房地产市场"洗牌"加速,但未出现投资客集体抛售,"降价潮"亦并未来临.市场观望气氛浓重,因购房者没有感受到房价的明显下降.
"调控之下成交锐减、'降温'带来的房地产税收和土地出让金收入大幅下降,对地方政府带来严峻考验,"文章称.
中国住宅研究会副会长顾云昌表示,不排除一些城市从地方政府利益出发修订之前的限购政策.
同时,当前世界经济不稳定和不确定性加大,如何把握楼市调控政策的前瞻性、针对性和灵活性,亦考验着政府的智慧.
此外,近日中央已决定加大对小型微型企业的信贷支持,专家提出,应同时采取严格措施确保贷款用于企业正常的生产经营,防止其间接流入房地产等领域.
在楼市继续陷于相持之际,广东佛山上周出台放宽限购政策,但即在同一天晚间即声明"暂缓执行",显示了一些地方面对调控的微妙心态.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)